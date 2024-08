Externí autor 5. 8. 2024 clock 5 minut gallery

Oblíbená herečka Helena Růžičková si získala za svou bohatou kariéru spoustu fanoušků, filmy, kde se objevila, patří dnes mezi ty nejpopulárnější. Oblíbená byla ale také u mužů, a to nejen u těch, kteří by se k ní takzvaně „hodili“. Říká se, že měla mít poměr s jedním americkým fešákem. O koho šlo?

Helena Růžičková se narodila jako Helena Málková 13. června 1936 ve 13 hodin a 35 minut. Její maminka se jmenovala Draga a tatínek Alois. Draga Málková, za svobodna Hudecová, se, jak už můžou mnozí podle jména tušit, nenarodila v Československu, ale v Sarajevu a původním povoláním byla úřednice.

Tatínek Alois narozen ve Vrbátkách u Prostějova, byl také úředník. Později pak v Praze pracoval jako překladatel a tlumočník. Když oba rodiče byly úředníci, kde se v Heleně našly umělecké vlohy? Měla je po dědečkovi. Karel Václav Hudec, tedy tatínek z maminčiny strany, byl architekt a akademický malíř. Je autorem například nádraží v Sarajevu a divadla v Záhřebu.

Baletka, která od čtyř let kouřila

Helena byla vymodlené dítě, a tak své rodiče jako malá dost potrápila, protože byla často nemocná. Kolikrát to s ní dokonce vypadalo i velmi vážně, nicméně podle doktorů to byla velká bojovnice, a tak se ze šlamastyky vždycky nějak „vylízala“.

Možná by vás to při tom, jak známe Helenu Růžičkovou později nenapadlo, ale v roce 1939, přesněji prvního září, se z ní stala baletka. Primabaleríně Heleně Štěpánkové se tehdy tříletá holčička natolik zalíbila, že ji přijala do své školy a zanedlouho se díky své odvaze stala z Heleny sólistka.

O rok později už za ni rodiče podepisovali smlouvu v Národním divadle a Deutsche Theater. Tak malá, a tak úspěšná, Helena dostávala role a s nimi samozřejmě i honoráře. Ve čtyřech letech už byla jako dospělá a jako dospělá se také chtěla chovat. O přestávkách totiž vídala své kolegy, jak chodí na cigaretu, a tak zatoužila být jako oni. Začala kouřit a cigaretu z pusy nevyndala už nikdy.

Jak to začalo být slibné s její kariérou, začalo to být také žalostné s její školní docházkou. Učitelé už dál nemínili tolerovat její častou absenci, a tak ji rodiče poslali do církevní školy sv. Anny v Ječné ulici. Škola v tu dobu ale nikoho z nich netrápila, Helena už měla za sebou roli ve filmu Františka Čápa Babička a v pěti letech pak ve snímku Z českých mlýnů režiséra Miroslava Cikána.

NA DAMU ji nevzali pro nedomykavost hlasivek a šavlovité nohy. Tento počin ale nebyl tak úplně bez úspěchu, protože na přijímačkách potkala jistého Jiřího Růžičku. Svatba se konala v roce 1955, kdy Heleně bylo devatenáct a Jiřímu dvacet tři. Růžičkové šla tehdy za svědkyni Jiřina Bohdalová. O rok později se manželům narodil syn Jiří.

Opravdový start její herecké kariéry byl poněkud komický. Se svým manželem jezdila různě po republice, podle toho, kde zrovna hrál. Když zakotvili v Příbrami, kde pracovala jako osvětlovačka, nutkání jí už nedalo a jednou slezla z výšin na prkna, aby ukázala herečce, která nechápala režisérovy pokyny, jak to má udělat. A ten ji už na jevišti nechal.

Byla opilá, nebo ji chtěli otrávit?

Bohužel stejně jako spoustu dalších umělců, i Růžičkovou stihl zákaz činnosti. Mělo to být proto, že jednou údajně divákům po představení vynadala. Lidé tvrdili, že byla opilá, ona tuto skutečnost rázně odmítala. Dokonce uvedla, že se jí snažil někdo otrávit, ale neodhadl správně dávku. Jak tomu bylo doopravdy, to ví jen ona sama.

I přes tuto situaci ale Růžičková natočila nespočet filmů, účinkovala v mnoha televizních inscenacích. Sama prý kolikrát byla překvapená, když v televizním programu viděla pod filmem své jméno. Tak hojná její filmografie byla.

A není se čemu divit, diváci ji milovali, dokázala zahrát téměř vše. A milovali ji i muži. Ač se to může zdát někomu nepravděpodobné. Ačkoliv byla celý život provdaná za Jiřího Růžičku, praskly na ni minimálně dva románky. Prvním milencem byl Jiří Hlinomaz, se kterým romance trvala dokonce několik let.

Hlinomaz byl podobného vzezření jako Růžičková, pořádný chlapák, kterého bylo kus, tak tato skutečnost nebyla ani tolik překvapivá. Když se ale začalo šuškat, že Růžičková má mít poměr s americkým fešákem Deanem Reedem, mnohým spadla brada.

Románek s americkým zpěvákem už nikdo neobjasní

Celé se to mělo seběhnout na natáčení filmu Zpívej, kovboji!, kde hrál Reed i Růžičková. Ačkoliv se to mnohým může zdát nepravděpodobné, americký fešák se prý do Růžičkové ihned zakoukal. Jak to ale bylo doopravdy, vědí jen oni dva, a to se vzhledem ke skutečnosti už nikdy nedozvíme.

Dean Reed totiž zemřel za poněkud neobjasněných okolností, když mu bylo pouhých čtyřicet sedm let, kdy se dodnes neví, jestli to byla sebevražda, nebo dokonce vražda. Helena Růžičková zemřela po těžkém boji se zákeřnou rakovinou v roce 2004.

