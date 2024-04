Externí autor 10. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by neznal oblíbený film Kačenka a strašidla? Populární snímek se pravidelně objevuje na obrazovkách i po více jak třiceti letech od své premiéry. Představitelé některých ze strašidel jako je například Jiřina Bohdalová v roli Berty jsou lidem na očích dodnes. Kam se ale poděla malá Kačenka?

Přesné datum narození Heleny Vitovské není známo. Ví se jen, že se narodila v roce 1982 v Československu. První roli dostala už v pěti letech v roce 1987 v televizním filmu režiséra Víta Olmera Zírej, holube. Tehdy se jednalo o vojenskou povídku o šikaně a malé odplatě a Helenka se před kamerou jen mihla. V hlavní roli se představil Michal Suchánek.

Větší šanci se před kamerou více ukázat dostala o rok později od režisérky Věry Plívové-Šimkové v jejím pohádkovém filmu Nefňukej, veverko! Příběh je o malé holčičce, která se ne úplně dokáže vyrovnat s příchodem na svět svých dvou bratří. Režisérka ji obsadila i do volného pokračování předchozího příběhu, a to s názvem Veverka a kouzelná mušle. Tentokrát se malá holčička ztvárněná Helenkou musí vyrovnat se ztrátou milovaného dědy.

Hrála s hvězdami, bylo jí to jedno

Malá Helenka se na konkurz dostala čirou náhodou a původně vůbec neměla ztvárňovat ani hlavní roli. „Roli Kačenky ve filmu Nefňukej veverko!, jsem nakonec místo favoritky získala já. Vše rozhodly kamerové zkoušky,“ cituje dětskou hvězdu web blesk.cz. Už tehdy byla v té nejvybranější herecké společnosti, nicméně pro malou holčičku to byli zkrátka jen „další lidi“.

„Byla jsem moc malá, na to abych si uvědomila, s kým hraju. A texty? Zkrátka mi je někdo přečetl a já si to zapamatovala,” vypráví s úsměvem Helena, když vzpomíná na svou hereckou prvotinu a dodává, že ačkoliv zapamatovat si text problém nebyl, namluvit sama sebe postsynchronně ve studiu už byl tvrdší oříšek. „Ještě jsem neuměla číst, takže následné přemlouvání mého hlasu ve studiu by bylo moc zdlouhavé, a tak to dělal za mě někdo jiný,” dodává.

Už v těchto filmech její postava měla jméno Kačenka, tudíž jako by už od začátku měla předurčeno, že získá roli i další Kačenky. Tentokrát se jednalo o její nejslavnější herecký počin. V roce 1992 spatřil světlo světa televizní film režiséra Jindřicha Poláka Kačenka a strašidla.

Helena Vitovská zde ztvárnila právě malou Kačenku, která věří na strašidla a čirou náhodou jí při krátkém pobytu v rakouské nemocnici děda Swoboda odkáže strašidelný hrad. Ten je samozřejmě plný doopravdických strašidel, a tak pro malou holčičku začíná velmi dobrodružná cesta.

Po showbyznysu nikdy netoužila

Vitovská si pak zahrála ještě v pokračování Kačenka a zase ta strašidla, nicméně to byl její poslední herecký počin. Pak už se před kamerou neobjevila. Proč? „To už jsem byla starší a pan režisér si mě vybral sám. Pak následoval druhý díl Kačenka a zase ta strašidla a tím má herecká kariéra skončila, po showbyznysu jsem nikdy netoužila,“ uvedla věci na pravou míru a doplňuje, že pro ni bylo také těžké skloubit natáčení se školou.

„Přestoupila jsem na jazykovou školu a měla individuální plán. Do školy jsem chodila rovnou z natáčení a v kostýmu,“ popisuje, jak to tenkrát měla s výukou. Od herectví se úplně odklonila a vydala se studovat na gymnázium, vysokou školu a policejní akademii.

Toho, že herečkou není, nelituje. „Už je to jen milá vzpomínka,“ dodává Helena, která dnes pracuje jako manažerka. Podle posledních zpráv žije sama, je bezdětná, ale zato má spoustu koček. „Chovám kartouzské a britské kočky a jezdím s nimi na výstavy.“ Od roku 2018 údajně žije v zahraničí.

