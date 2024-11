Externí autor 5. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato česká zpěvačka patří jednoznačně mezi největší stálice české pop music, která zaznamenala největší ohlasy v 70. a 80. letech. Poměrně nedávno vyprodala O2 arenu a v profesním životě si splnila všechny sny. V osobním životě si hrozně přála mít tři děti. To se jí bohužel nepodařilo. O koho jde?

Z rozkošné dívenky hvězdou zpěvačkou

Krásná a talentovaná zpěvačka se narodila 24. června 1947 v Praze. Své dětství strávila ve Slatiňanech se svým bratrem Jiřím a sestrou Zdenou. Na své dětství vzpomíná hrozně ráda a vždy s úsměvem. "Prý jsem byla umotaná z velké lásky, což je moc důležité. Narodila jsem se v červnu, ve znamení Raka, ve velkém, prostorném domě nad řekou," rozpovídala se v rozhovoru pro iDnes.cz.

Chodila na gymnázium, hrála na klavír, kytaru a milovala plavání. "Z terasy jsme se dívali přímo na Chrudimku a na zámek. Byla to ohromná romantika. A je fakt, že voda je takové moje táhlo. Drží se mě zuby nehty celý život. První sport, který jsem uměla, bylo samozřejmě plavání," svěřila se.

Nejdříve vůbec nepřemýšlela nad tím, že by chtěla být zpěvačkou. "Když jsem vycházela základní školu, neuměla jsem se vzhledem k té své všestrannosti rozhodnout, co vlastně chci. Už jsem si ale prozpěvovala, což mě těšilo, ale nic jsem si od toho neslibovala," rozpovídala se o svých pomalých krůčcích v pěvecké kariéře.

V roce 1964 vyhrála soutěž Hledáme nové zpěváky. "Věděl, že mám předpoklady, a při své služební cestě si někde přečetl, že se koná soutěž „Hledáme nové zpěváky“, tak rovnou přivezl přihlášku. Řekl mi, že zpívat umím a buď se to povede, nebo ne. Navrtal mě do toho a já tu soutěž vyhrála. A konečně se rozhodla, co chci. Přišly nabídky do Semaforu i do Rokoka, otec proti nim nic neměl, jen jsem musela odmaturovat," svěřila se.

Toužila po dětech, ale nikdy se jich nedočkala

Její první velkou láskou se kolem roku 1968 stal Zdeněk Rytíř, hudebník Luděk Švabenský, herec Luděk Sobota. Ani s jedním to ale nedotáhla před oltář. Pak ale přišel rok 1997 a zpěvačka se během vystoupení v Polsku potkala s Hellmutem Sickelem, který byl baskytarista skupiny Kreis. Dlouhou dobu měli vztah na dálku, až se v roce 1983 Hellmut přistěhoval do Prahy a zpěvačku si vzal.

Jejich manželství prošlo různými zkouškami, které ustáli, ale v roce 2001 přišel rozvod. "Já ale měla nakonec kliku ve výběru partnerů. Oba, Zdeněk Rytíř i Luděk Švábenský, byli ze stejné branže jako já. A jakmile mají lidé stejný zájem, je to v pohodě. Ani můj třetí vztah s Hellmutem Sickelem, který byl současně mým prvním manželstvím, neskončil tak, že by se můj partner cítil vedle mě méněcenný. I on byl z branže. Náš rozvod měl jiný důvod. Ale o něm nechci mluvit," svěřila se pro iDnes.cz.

Slavní česká zpěvačka si vždy přála mít tři děti, ale to se jí nakonec nepodařilo. "Ne vždy v životě všechno vychází. A mně to prostě a bohužel nevyšlo. Chtěla jsem tři děti, ale nebylo mi shůry dáno. Musela jsem se s tím smířit," řekla. O adopci však nikdy nepřemýšlela.

"Moc ne, protože jsem ve vzdálenějším příbuzenstvu zažila situaci, kdy si jedna z mých tet adoptovala holčičku, ale geny byly tak silné, že je ani dobrá rodina neukočírovala. A pro mě to byl trochu odstrašující případ. Nebo lépe řečeno, měla jsem z toho obavu," prozradila. Dlouho ale sama nebyla. V roce 2003 se provdala za svého současného manžela Martina Michala na hradě Karlštejn.

Sbalil mě v uniformě pilota

Kvůli manželství s Martinem Michalem se dodnes nebaví se svým bratrem Jiřím. "Dodnes nestrávil můj sňatek s Martinem. Tvrdí, že si mě bral pro peníze, že odejdu se síťovkou a další nesmysly. Došlo to tak daleko, že spolu mluvíme jen v mezních situacích – když zemřel otec, když bylo potřeba řešit dědické záležitosti. Jinak ne," podotkla sklesle.

"Letěla jsem tehdy na dovolenou s kamarádkou z Berlína. Byly jsme Michalovi představené, protože letěl jako druhý pilot. Přišli nás s kolegou pozdravit na letišti a my jsme na něm mohly oči nechat. Strašně mu to seklo," prozradila, kdy poprvé uviděla svého současného muže.

V současné době patří stále mezi velmi vyhledávané zpěvačky. Nedávno vyprodala O2 arenu a chystá se ji vyprodat znova. Ještě pořád nevíte, i koho se jedná? V roce 1982 získala získala titul Zasloužila umělkyně a v roce 2017 dostala od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání. Jedná se o skvělou českou zpěvačku Helenu Vondráčkovou.

