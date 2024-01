Legendární česká zpěvačka s hlasem slavice ovlivňuje českou hudební scénu od šedesátých let. Elegantní Helena Vondráčková ale čím dál častěji odhazuje lodičky a vyráží v teniskách do přírody, daleko od ruchu velkoměsta. Známá diva ale není jen tak obyčejná chalupářka, odpočívat prchá na houseboat!

Cesta ke slávě začala v roce 1964, kdy se Helena Vondráčková objevila na Československé scéně jako zpěvačka a herečka v jedné osobě. Zlomový byl pro ni rok 1968, kdy spolu s kolegy Janem Neckářem a Martou Kubišovou založili populární trio Golden Kids. Zlaté děti se staly kultem tehdejší doby, fanoušci po nich šíleli. Populární trojlístek se dostal na výsluní tehdejší popové hudby.

Zdroj: Youtube

Ta blondýna

Na našem rybníčku se zapsaly do povědomí dvě extrémně talentované zpěvačky. Tmavovláska Marta Kubišová a blondýnka Helena Vondráčková. Její plavá hříva se tak stala pro fanoušky jejím poznávacím znamením. Svůj vliv na to měla i její nezapomenutelná role Šíleně smutné princezny, ve stejnojmenné české pohádce, která ji proslavila. Její písně jsou díky unikátnímu hlasu snadno rozpoznatelné. Když zazní v rádiu, ihned víte, že je to ona. V pohledné hvězdičce třímal nekonečný multitalent.

Medaile od prezidenta

V roce 2017 se Vondráčková dočkala velkého národního ocenění z rukou tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Byla totiž vyznamenána za svůj umělecký přínos české kultuře Medailí za zásluhy. Ceremonie byla pro zpěvačku významnou událostí. Každý umělec je rád, když jeho tvorbu někdo ocení, a co teprve, když sám prezident takto poděkuje za celoživotní působení na naší umělecké scéně. Samozřejmě se jedná o velkou poctu.

Slapská riviéra

A za každou poctivou práci je potřeba se hezky odměnit. Proto si Helena koupila společně se svým manželem Martinem Michalem vysněný houseboat. Před patnácti lety si jako místo pro relaxaci nedaleko Prahy zakoupili sedmnáct metrů dlouhý a pět metrů široký dům na vodě. Je umístěn na nádherném místě v srdci Slapské přehrady a v létě je tím nejromantičtějším místem na světě.

Plovoucí rezidence

Plovoucí obydlí má plně vybavenou kuchyň s lednicí, myčkou, troubou i barovým stolkem se židlemi. Vše je navrženo chytře a na míru interiéru. Nechybí samozřejmě ani toaleta se sprchou. Komfortní ložnice je vybavena pohodlnou postelí, která v kombinaci s jemným pohupováním lodi uspí každého. V horkých letních dnech každý návštěvník ocení pivní bar.

Místo pro rodinu

Místo se najde nejen pro rodinu, ale i pro přátele, protože houseboat ubytuje až devět osob. Z nenápadné vodní rekreace se tak stává lukrativní odpočinkové místo pro teplé dny. V chladnějších dnech se topí benzinovým vytápěním a energii zajišťují solární panely. Vše je tak v naprostém souladu s udržitelností a šetrností k přírodě. A tak si to zpěvačka přála. Relax v panenské přírodě, maximální komfort a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Cesta z města

Podle umělkyně je důležité mít kam uniknout od tepajícího ruchu velkoměsta. Zvláště s jejím přeplněným diářem. Koncerty i fanoušci ji také dobíjejí, ale klid přírody vytváří úplně jiný prostor a formu čerpání energie. Znovuzrozená a odpočatá tak může zase podávat úžasné výkony na svých vystoupeních, ostatně jak už je jejím standardem.



Zdroje: lidovky.cz, idnes.cz, tvnova.cz, www.novinky.cz