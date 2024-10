Co jí Helena Vondráčková?

28. 10. 2024

Oblíbená česká zpěvačka Helena Vondráčková letos oslavila 77. narozeniny a k tomu 60 let na hudební scéně. To už jsou úctyhodná čísla, a tak si zpěvačka nadělila velký koncert v O2 areně. Jaká byla její cesta a jak dělá to, že i dnes má perfektní figuru, když tak miluje meruňkové knedlíky?

Malá Helenka se narodila 24. června 1947 v Praze. S rodiči Jiřím a Blaženou ale vyrůstala ve Slatiňanech u Chrudimi, kde nemohli samozřejmě chybět ani její bratr Jiří a nevlastní sestřička Zdena Boudová. Už když jí bylo pouhých sedmnáct let, podařilo se jí vyhrát soutěž Hledáme nové talenty, kam ji přihlásil její tatínek. A tím se začala její dodnes trvající kariéra. Golden Kids Osudovým se pro ni stal ale rok 1965, kdy v divadle Rokoko potkala Václava Neckáře a Martu Kubišovou. Ze starší generace snad není nikdo, kdo by neznal dnes již legendární trio Golden Kids, které i přes svou relativně krátkou existenci dokázalo pobláznit celé Československo. Helena Vondráčková ovšem neměla talent jen na zpěv, šlo jí i hraní, a tak se stalo, že se jednoho dne stala princeznou Helenkou v jedné z našich nejoblíbenějších pohádek vůbec Šíleně smutná princezna. Tam se znovu potkala se svým kamarádem-kolegou Václavem Neckářem, který zase hrál prince Vaška. Poté, co se Golden Kids rozpadli, se vydala Helena Vondráčková na sólovou dráhu. Tam se jí vesměs dařilo, ale více než vlastní tvorba, slavily u posluchačů zahraniční hity, které přezpívala do češtiny. Duch osmdesátých let se nesl v případě Vondráčkové ve spojení s Jiřím Kornem. S tímto dalším oblíbeným českým umělcem nazpívala mnoho písní. V roce 1982 byla také oceněna za svůj přínos v oblasti zpěvu titulem Zasloužilá umělkyně. Osmdesátky byly pro Vondráčkovou klíčové i proto, že se vdala, a sice za německého hudebníka Helmuta Sickela, který pro ni skládal písničky. Martin Michal Následoval ovšem lehký kariérní útlum a devadesátá léta se pro Vondráčkovou vyznačují hlavně muzikály. Helena tak získala hlavní roli hned v tom prvním, kterým nebyli nikdo jiní než Bídníci. Následoval velký comeback, když Vondráčková vydala hit roku singl Dlouhá noc. Pro zpěvačku se vkročení do nového tisíciletí stalo velkým i z toho důvodu, že se rozvedla a v roce 2003 si vzala za manžela Martina Michala. Po jeho boku zdá se být zpěvačka nadmíru spokojená, však manželství jim drží už přes dvacet let. Perfektní i před osmdesátkou Nutno také podotknout, že Helena Vondráčková i těsně před osmdesátkou vypadá naprosto famózně. „Už jako mladá jsem často jezdila na vodácký tábor na Vranovskou přehradu. A dokonce jsem se potom stala instruktorkou pádlování a plavání," prozradila zpěvačka v rozhovoru s Miluší Bittnerovou v jejím pořadu Na kafeečko. „Aby se člověk nenudil, tak já třeba ráda sportuji, ráda hraju tenis, ráda chodím na procházky s naším pejskem, plavu, pádluji a mám spoustu aktivních koníčků," vyjmenovává Vondráčková aktivity, které provozuje dodnes, mnohdy právě s manželem Martinem Michalem. S tím šťastně pobývá nedaleko Prahy v obci Řitka, kde to oba dva milují, stejně, jako jejich hausbot na Slapech. Co dalšího zpěvačka ještě miluje, jsou meruňkové knedlíky. Proto, že má i v tomto věku dostatek aktivit, může si „zhřešení" v tomto stylu dovolit. Vondráčková má perfektní figuru i v sedmasedmdesáti letech. Nepečené dorty „Sladké mi problém nedělá, ale faktem je, že ho moc často nejím. Co miluji a bez čeho nemůžu být, to jsou meruňkové knedlíky podle receptu mé maminky, které jsou úplně skvostné," přiznala bez skrupulí v rozhovoru a dodala, že kromě oněch knedlíků si velmi pochutná i na nepečených dortech. „Každé Vánoce dělám podle maminčina receptu nepečený dort Malakov z piškotů, kávového krému a prokládá se to drcenými meruňkami. Tohle se vrství a nahoru přijde šlehačka s ovocem," nebojí se prozradit rodinný recept, jak jinak než z meruněk, oblíbená zpěvačka. Zdroje: lifee.cz, cs.wikipedia.org

