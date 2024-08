Jsou hvězdy, které nestárnou. Jednou z nich je očividně zpěvačka Helena Vondráčková, které letos v červnu oslavila své 77. narozeniny. Na dovolené v německé Rujáně ukázala postavu v plavkách a všechny ohromila. Vypadá na 30.

Slavná Helena

Helena Vondráčková se narodila 24.června 1947 v Praze. Již jako malá dívenka hrála na klavír a docházela na hodiny zpěvu. Když v roce 1964 vyhrála Helena soutěž Hledáme nové talenty, byl další směr její životní cesty jasný.

V témže roce zaznamenala velký úspěch s písní Červená řeka, která jí zajistila nejen tolik potřebnou popularitu a post skutečné zpěvačky, ale katapultovala ji do výšin tehdejšího šoubyznysu.

O rok později vyhrála Helena pěveckou anketu Zlatý slavík a nikdo nepochyboval, že na scéně se objevila skutečně talentovaná hvězda. Helena ale myslela na zadní vrátka. Dostudovala střední školu a po maturitě získala stálé angažmá v Divadle Rokoko, kde působila tři roky.

Helena hrála a zpívala a její popularita neustále rostla. Nazpívala hity jako Pátá, Chytila jsem na pasece motýlka a Oh, baby, baby, kterou nazpívala s další ikonou československé pop music, Martou Kubišovou.

S Kubišovou a Václavem Neckářem pak vystupovala jako pěvecké trio formace Goden Kids, které bylo v té době velice úspěšné. Od roku 1970 se pak Vondráčková rozhodla pro sólovou kariéru. Ačkoliv se snažila o kvalitní domácí tvorbu, většina jejích nejúspěšnějších hitů byly cover verze zahraničních šlágrů.

Božská postava

Na počátku 80. let začala Helena vystupovat spolu s Jiřím Kornem a v roce 1983 se poprvé vdala. jejím vyvoleným byl německý hudebník Hellmut Sickel. S ním strávila Helena dlouhých 18 let svého života. V roce 2003 se provdala podruhé. Vzala si podnikatele Martina Michala, kvůli kterému se přestala stýkat s téměř celou svou rodinou. Přesto jí mladší partner činí šťastnou.

To jde vidět také na zpěvaččině formě. Když letos v létě zavítali s manželem na německý ostrov Rujánu, Helena ohromila všechny přítomné svým dokonalým tělem. Její božské postavě by málokdo tipoval skutečný věk. Helena ve svých 77 letech totiž vypadá na 30.

Kromě svého partnera stojí za její dokonalou postavou pravidelný pohyb, zdravá strava a samozřejmě dobrá nálada. Ta tvoří hlavní smysl jejího života. „Energii dobíjím pohodou," uvedla zpěvačka.

Zpěvačka vypadá opravdu skvěle, nikdo by jí věk nehádal. Energii pravidelně doplňuje na Slapech.

Endorfiny pak zpěvačce dodává především zdravý životní styl. „Ráda sportuji, hraju tenis, chodím na procházky s naším pejskem, plavu, pádluji a mám spoustu aktivních koníčků. Už jako mladá jsem často jezdila na vodácký tábor na Vranovskou přehradu. A dokonce jsem se potom stala instruktorkou pádlování a plavání,“ dodala zpěvačka.

„Energii si samozřejmě dobíjím také koncerty, kde mě dobíjí přímá reakce diváků. To mě motivuje i k tomu neustále vymýšlet něco nového," řekla zpěvačka a dodala, že pokud jde o stravu, snaží se, aby byla vždy co nejzdravější. I ona je ale pouze člověk, který si rád zahřeší. „Sladké mi problém nedělá, ale faktem je, že ho moc často nejím. Co miluji a bez čeho nemůžu být, to jsou meruňkové knedlíky podle receptu mé maminky, které jsou úplně skvostné. Jsou z tvarohového těsta a musí tam přijít cukr, máslo, strouhanka nebo tvrdý nastrouhaný sýr. To si dám opravdu ráda," uvedla v rozhovoru s Miluškou Bittnerovou zpěvačka.

I zpěvačky jsou jen obyčejní lidé, kteří kromě své profese mají radost z běžných věcí. Dobrá strava a nálada rozhodně patří mezi ně. Pokud se člověk řídí heslem Všeho s mírou, může ve věku 77 let klidně vypadat na 30. Zkrátka tak božsky jako Helena.

