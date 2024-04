Jméno Helgy Čočkové znají především milovníci seriálu Nemocnice na kraji města, kde hrála pěknou mrchu, která doktora Štrosmajera odírala o peníze a ničeho se neštítila. Ve skutečném životě měla herečka nelehký osud, poznamenaný mládím v komunismu. Tehdejší režim jí připravil peklo. Jak vypadá dnes?

Helga Čočková je skvělou herečkou a její talent se objevil už v mládí. Po herecké kariéře ale rozhodně netoužila.

Helga Čočková se narodila za Protektorátu Čechy a Morava v Ostravě. I když se o herectví zajímala od malička a navštěvovala různé kroužky i recitační soutěže, táhlo ji to více k vědě.

Toužila studovat chemii, která ji spolu s fyzikou zcela pohltila. Osud tomu ale chtěl jinak.

Začátky jiné, než si představovala

Helga se objevovala v nejrůznějších představeních nebo regionálních rozhlasových i divadelních hrách. Už v pouhých 13 letech se stala první dětskou hlasatelkou ostravského studia ČT. Ale ani to ji o herecké kariéře nepřesvědčilo.

Až když se nedostala na chemickou průmyslovku, rozhodla se i pod tlakem jedné ze svých učitelek zkusit DAMU. Tam uspěla. Důvodem neúspěchu v zahájení studia chemie bylo to, že to byl v té době dle režimu „mužský“ obor.

Když ale byla na DAMU, kde byli mimo jiné jejími spolužáky třeba Mrkvička, Abrhám nebo Krampol, zúčastnila se nedovoleného studentského majálesu na Petříně, což na dlouhou dobu ovlivnilo její profesní dráhu.

Punc „hříchu“ si nesla od mládí

Za svou účast na nepovolené akci byla vyslýchána a vyzývána ke spolupráci s StB, již opakovaně odmítla. DAMU tedy nedokončila. Místo toho se vyučila elektrikářkou, dva roky pracovala v ostravské továrně. Zdálo se, že upadne v zapomnění. Ale vězení se vyhnula.

Školu později nakonec přece jen dodělala, ale moc hrát nesměla. Dokonce filmy, na kterých se podílela, buď nebyly kvůli jejímu jménu uvedeny vůbec, anebo bez jejího jména v titulcích. Údajně tak překazila i návrat na stříbrné plátno Oldřichu Novému, protože hrála v jeho filmu, který kvůli ní nebyl uveden.

I tak se jí povedlo před srpnem 1968 získat angažmá v Národním divadle. Ale po srpnu byl její politický škraloup znovu přetřásán všude, kam se hnula. Helga Čočková tak nakonec přece jen pod velkým nátlakem podepsala přihlášku do Komunistické strany.

Ani tak si ale nezahrála žádné velké role. V Národním divadle působila 23 let, až do roku 1993.

Nejznámější role

K jejím skvělým rolím patří Dva z onoho světa, Transport z ráje, Vůně kávy nebo nejmladší role v počinu Cirkus Bukowski. K jedné z jejích velkých rolí patřila i role ve filmu Alibi na vodě, který si připomeneme:

Všichni ji ale spojují s rolí mrchy v seriálu Nemocnice na kraji města.

Dcera doktora Štrosmajera to měla těžké i na ulici

Jak už to tak bývá, lidé někdy neumějí oddělit herecké role od skutečného života. A právě kvůli roli nevděčné a vypočítavé dcery doktora Štrosmajera, Irenky, měla Helga peklo. Lidé si mysleli, že je stejná mrcha i v normálním životě.

Jak sama Helga Čočková uvedla v jednom starším rozhovoru: „Dodnes mi mnoho lidí neodpustilo, že jsem ho okrádala o peníze. Jednou jsem v Kotvě stála frontu na anglická autíčka. A protože jsem takový ten lidový, hokynářský typ, tak jsem si tam s jednou paní povídala o všem možném. Když jsme se přiblížily k pokladně, ta paní mi najednou povídá – víte, paní Čočková, vy jste taková svině na té obrazovce, ale ve skutečnosti jste normální ženská. A já na to – to víte, my herci jsme svině, a ještě za to bereme prachy.“

A tato herečka je skutečně normální, a navíc skvěle vypadá. Helga Čočková i přes svůj věk srší energií a elánem. Věnuje se charitě a namlouvá knihy pro nevidomé. Podívejte se, jak vypadá:

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Helga Čočková v roce 2016

V osobním životě byla spokojená. Provdala se za režiséra Júliuse Matulu. I když se nakonec po 17 letech rozvedli, mají dva syny. Mladší z nich se živí jako IT specialista v Austrálii. „Můj syn tehdy před lety odjížděl jako divoký, zmatený mládenec, a přijel jako hotový chlap. Zkušený, klidný, zorientovaný, sebevědomý chlap. S dobře vybudovanou existencí,“ pochlubila se herečka.

