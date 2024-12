Externí autor 14. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Na archivní fotografii můžete vidět dvě známé televizní tváře, Alexandra Hemalu a Pavla Poulíčka. Jak se od té doby změnili a co vlastně dělají dnes? Budete se možná divit.

Pamatujete si na sporťáka televize Nova Pavla Poulíčka? Ten se na obrazovkách začal objevovat v roce 1994. V tu dobu mu bylo jen devatenáct let a byl studentem žurnalistiky.

Na první pohled byl nápadný svým charakteristickým vzhledem. Na hlavě měl lehce střapaté vlasy, odstávaly mu uši a měřil skoro dva metry.

Když na Nově skončil, jako by se po něm ale slehla zem. Bylo to proto, že se rozhodl vyzkoušet také jinou profesi. V tomto období mimo jiné pracoval v mediální agentuře, měl vlastní talkshow a nebo se staral o marketing pardubických hokejistů.

Poulíček se vrací k moderování

Letos na počátku podzimu se ale objevila zpráva, která jistě potěšila všechny jeho někdejší fanoušky. Po letech se totiž vrací na televizní obrazovku.

Příležitost mu dala regionální televize Praha TV, které se v poslední době moc nedařilo a nyní se snaží o určitou renesanci. V jejím vysílání bude mít Pavel Poulíček hned dva vlastní pořady.

První z nich je talk show Tak určitě!, ve které se bude diskutovat s hosty na všemožná aktuální témata. „Hosté pořadu z různých oblastí od odborníků, umělců, sportovců až po běžné občany nabídnou nahlédnutí do jejich životních příběhů a úvah, které inspirují k zamyšlení a otevřené debatě,“ popsala pořad stanice na svém novém webu.

Hemala je v důchodu

Druhým pořadem Pavla Poulíčka pak bude Host dne, ve kterém půjde o rozhovory se zajímavými osobnostmi, které mají co říct. Jejich škála bude velmi pestrá, má jít o respondenty z politiky, kultury, vědy, sportu nebo podnikání.

Na snímku, který byl pořízen při předávání cen TýTý v roce 2002, je Poulíček zachycen s moderátorem a posledním televizním hlasatelem Alexandrem Hemalou. Kde je konec jemu?

Přestože už je nějakou dobu oficiálně v důchodu, nepřestal pracovat, ani když mu pravidelně přichází na účet starobní penze.

Stále pracuje, i když je v penzi

„Starobní důchod už nějakou dobu pobírám. Budu pracovat, dokud to půjde. Ale nechtěl bych dopadnout tak, že by mě někdo odmítal, že by přede mnou utíkal. Snad poznám hranici, kdy bych se měl stáhnout do ústraní,” popsal pro Super.cz.

V současnosti proto pracuje jako moderátor na jedné rozhlasové stanici a kromě toho také moderuje různé společenské akce. Nevyhýbá se dokonce ani takovým událostem, jako jsou například módní přehlídky.

Užívá si také společného času se svými vnuky a milovanou manželkou Vlastou, se kterou je již přes padesát let a stále si mají co říct.

„Pracovala v zahraničním obchodu, ale poté, co poprvé otěhotněla, se už zpátky nevrátila. Nebyl jsem proti, protože já kvůli své profesi nebýval po večerech doma a mít zaměstnanou ženu, neviděli bychom se. Dneska moje žena nezištně pracuje pro jednu nadaci, naplňuje ji to, a tak se ji snažím podporovat,” pochlubil se svou polovičkou pro iDnes.cz.

Zdroje: iDnes.cz , Vlasta.cz , Super.cz , Televizniweb.cz