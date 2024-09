Externí autor 8. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Není to jenom ozdobná skalnička, ale umí i léčit. Pomůže vám například od hemeroidů. Stačí rozdrtit listy této bylinky a pravidelně jimi potírat postižená místa. Za pár dní budete mít klid. Podívejte se, o jaké bylince je řeč.

Rozchodník je v říši rostlin malý velbloud. Má totiž dužnaté tělo a listy, které obsahují spoustu vody. Když vyvstane potřeba, postupně ji uvolňuje. Co z toho plyne? Že tahle bylinka nepotřebuje příliš velkou zálivku, takže je i vzhledem k půdním potřebám velmi nenáročná a zvládne ji pěstovat i začátečník.

Kvete různobarevně a dokonce mění i barvu listů, proto vám udělá parádu v zahradě, zejména na suchých místech s kamínky, případně tam, kde je hodně písku. Stejně tak ji ale můžete pěstovat i v květináči. Přes léto vám udělá parádu na terase, v zimě za oknem.

Minimalistický vzhled

Stále zelená rostlina dorůstá do výšky 10 cm. Vyznačuje se poléhavými dužnatými, zelenými nebo modře ojíněnými lodyžkami. Ve francouzštině zní jedno z jejích jmen v překladu jako obézní dáma. Tenhle název vychází z dužnatých listů, které mají jehlicovitý tvar, jsou zašpičatělé, modravě zelené, občas přecházející do červena. Bylinku od června do srpna zdobí malé žluté květy.

Bylinka pro zevní použití

Rozchodník lze využít také z pohledu lidového léčitelství, ale pouze zevně, protože rostlina obsahuje jedovatý alkaloid sematin. Z rozmačkaných listů se dají udělat obklady, které jsou výborným pomocníkem například při odstraňování kuřích ok, mozolů nebo otlaků. Pomáhá také zacelovat všelijaké rány nebo různé další problémy související s kůží. Čerstvá šťáva, kterou lze získat právě rozmačkáním listů, má totiž antibiotické a fungicidní účinky. Samostatnou kapitolou je pak léčba hemeroidů.

Nepříjemné trápení – hemeroidy

Možná vás to překvapí, ale hemeroidy jsou přirozenou součástí lidského těla. Pod tímto označením se skrývají žilní pleteně ve spodní části konečníku a kolem řitního otvoru. Pokud jsou v klidovém stavu, nemusíte o nich ani vědět. Jenže z důvodu nevhodné životosprávy a životního stylu v nich může docházet k městnání krve a tvorbě žilních uzlíků, které se projevují svěděním, pálením, bolestí, zánětem otokem nebo krvácením.

Hemeroidy mohou být vnější i vnitřní. Vnitřní se tvoří uvnitř konečníku a obvykle o nich nevíte. Projevují se až krví na toaletním papíru nebo ve stolici. Vnější hemeroidy se vyskytují v okolí konečníku a mají již zmíněné projevy. Stává se, že se samovolně vstřebají a zmizí. Podle statistik je tohle onemocnění častější u mužů.

Civilizační nemoc

Na hemeroidy platí prevence. Je to totiž civilizační nemoc, k níž přispívá nejenom sedavý způsob života, ale také špatná životospráva, nedostatečný pitný režim a špatné návyky na toaletě.

Prevence fungující jako léčba

Pijte až dva litry neslazených tekutin denně. Dopřejte si zdravý jídelníček s dostatečným obsahem vlákniny. Omezte pálivá, sladká, kořeněná a tučná jídla. Možná vás to překvapí, ale hemeroidům neprospívá ani příliš kávy, alkoholu a kouření. Rovněž je nutné dodržovat hygienu po toaletě a zařadit do denního programu více pohybu.

Přírodní cestou

Pro tyto potíže je k dostání řada mastí. Jestliže chcete vyzkoušet přírodní cestu, můžete to zkusit právě s rozchodníkem, u kterého se odebírají špičaté zelenošedé listy a vrcholky lodyžek nekvetoucích rostlin. Ty se následně rozmělní a šťávou z nic lze potírat postižená místa. Listy je také možné zmrazit.

Závěrem

V každém případě je nutné o těchto potížích vždy informovat lékaře, který zjistí zda jde skutečně o hemeroidy či se za nimi neskrývá závažnější problém.

