Hledač kovů našel vzácný poklad. Objasnil zmizení slavné pirátské lodi

Bylo 7. září roku 1695. Anglický pirát Henry Every stál na kapitánském můstku a dalekohledem pozoroval nedalekou flotilu Gang-i-Sawai Mughalské říše. Podle jeho informací lodě vezly muslimské poutníky cestující z Indie do Mekky a byly naplněny 272 tisíci kilogramy zlata, stříbra a drahých kamenů. Henry se otočil a houkl na svého zástupce. „Je čas. Připravte se k útoku."

Brutalita pirátů neznala mezí. Posádku povraždili, muže několik dnů mučili a ženy znásilňovali. Pak všechny oběti hodili přes palubu a odpluli do Karibiku. Zprávy o odporném zločinu se rychle rozkřikly. Anglický král Vilém III. Oranžský na piráty vypsal zatykač a na kapitánovu hlavu obrovskou odměnu. Henry Every se tak stal prvním celosvětově hledaným člověkem v historii planety.

Zločinci se rozptýlili. Nakonec jich bylo zajato pouze šest. Po Everym a posádce jeho vlajkové lodě Fancy se jakoby slehla zem. Nikdo netušil, kde by se mohli skrývat. Spekulovalo se, že je pohltilo moře. V březnu roku 1696 ale u bahamského přístavu Nassau zakotvila loď.

Její kapitán Henry Bridgeman, na první pohled počestný obchodník s otroky, se zdejšímu guvernérovi Nicholasi Trottovi přišel přiznat ze svého zločinu. Prý neměl licenci. Žádal proto milost a bezpečné kotvište pro loď i posádku. Samozřejmě rád zaplatil. Trott neváhal ani minutu. K jeho městu se blížili Francouzi a za 113 bojeschopných mužů, úplatek ve výši trojnásobku svého celoročního platu, stovku soudků střelného prachu, truhly zbraní a desítky tun slonoviny, byl vděčný.

Revanšoval se tím, že Bridgemanovi, v němž poznal hledaného piráta, prozradil, kudy poplují vojenské lodě Jejího veličenstva. Ten své plavidlo vyměnil za méně nápadnou plachetnici a opět zmizel v dálce. Tentokrát už natrvalo.

Nikdo nikdy už slavného Henryho Everyho neviděl. Kam se svými muži odplul? Tato otázka trápila historiky několik staletí. Odpovědět by na ni mohl amatérský průzkum hledače pokladů Jima Baileyho. Ten v roce 2014 našel na farmě v americkém státě Connecticutu jednu malou minci ze 17. století. V následujících letech podobné artefakty objevil v Massachusetts, na Rhode Islandu a v Severní Karolíně. Vyrobeny byly v Jemenu mezi lety 1693 až 1695.

Podle dostupných informací ale v tomto období evropší osadníci s arabským světem ještě neobchodovali. Do Ameriky se tak mince musely dostat jiným způsobem. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že pocházejí z pokladu flotily Gang-i-Sawai.

„Vypadá to, že se Everyho posádka usadila v Nové Anglii," říká connecticutská archeoložka Sarah Sportman. „Bývalí piráti se pravděpodobně živili jako obchodníci s otroky a prali špinavé peníze." Nejasné záznamy ukazují, že loď jménem Sea Flower, která nahradila Fancy, dorazila s téměř čtyřmi tucty otroků v roce 1696 do Newportu na Rhode Island. Ten se stal hlavním centrem severoamerického obchodu s otroky a pravděpodobně ho řídil Henry Every.

