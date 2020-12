Vraždící milenci Henry a Ottis: Zvrhlou zábavu našli v zabíjení a kanibalismu

Dodnes není jisté, kolik lidí Henry Lee Lucas a Ottis Toole vlastně zavraždili. Obětí mohlo být několik stovek, ale také třeba jen několik desítek. Vrazi si rádi vymýšleli a zvláště Lucas při výslechu viditelně přeháněl. Těšila ho pozornost policistů a bavilo ho objíždět s nimi místa činu.

Jedno ale bylo zřejmé: vraždění této zvrácené dvojice nemělo žádný zvláštní motiv. Mužům bylo jedno, zda zabijí mladého stopaře, prostitutku, starou babičku nebo malé dítě. Toulali se Spojenými státy a zamordovali doslova každého, kdo se jim cestou namanul.

"Zabíjel jsem všemi způsoby kromě jedu. Někoho jsem uškrtil, jiného ubodal, zastřelil nebo ubil k smrti," přiznal se Henry Lucas. Jeho parťák Ottis Toole dokonce neshledal rozdíl mezi zabitím zvířete a vraždou člověka. "Když zašlápnete brouka, něco jste zabili. Když zabijete prase, něco jste zabili. Zabít člověka není nic jiného," tvrdil Toole.

Oba muži se poprvé setkali v roce 1976 ve vývařovně pro chudé ve městě Jacksonville na Floridě. Henrymu bylo v té době 40 let a měl už za sebou desetiletý pobyt ve vězení za vraždu vlastní matky. Původně měl za mřížemi strávit nejméně 20 let, ale vedení věznice ho propustilo předčasně pro nedostatečnou kapacitu prostor. O 11 let mladší Ottis si na živobytí vydělával prostitucí a nacházel vzrušení ve žhářství. Také on už měl na kontě jednoho mrtvého, ale spravedlnosti unikl.

Henry a Ottis si okamžitě padli do oka a navázali spolu intimní vztah. Potom se společně vydali na toulky napříč Státy, přičemž silnici lemovali těly náhodných obětí. Postupem času mezi své zločiny zařadili i kanibalismus. Pojídáním těl zavražděných proslul hlavně Ottis, který později ve vězení nabízel zdarma recept na "člověčí barbeque omáčku". (Zdroj: yourqueerstory.com/ottis-toole-and-henry-lee-lucas/)

Rozkol mezi milenci nastal poté, co se Henry zamiloval do Ottisovy neteře Becky. Dívce bylo teprve 13 let a zrovna utekla z nápravného zařízení. Zanedlouho poté jí zemřela matka a úřady ji umístily do dětského domova. Uprchla i odtud. S o poznání starším milencem Henrym se vydala do Texasu a chvíli to vypadalo, že oba začnou normální život.

V Texasu se jich totiž ujal jeden představený místní křesťanské komunity, který uvěřil, že jsou manželé. Našel jim bydlení u staré paní Richové a Henrymu zařídil práci pokrývače. Příbuzní staré dámy si ale brzy začali stěžovat, že nájemníci v domě kradou. Mladičká Becky navíc začala toužit po návratu na Floridu.

V červnu roku 1983 byl Henry Lucas zatčen pro nelegální držení zbraně. U výslechu se přiznal, že zavraždil paní Richovou i svou milenku Becky. Shodou okolností byl v tom samém čase zadržen také Ottis Toole, který byl obviněn ze žhářství, při němž zemřel člověk.

Následovala série doznání, ze kterých se vyšetřovatelům dělalo nevolno. Oba bývalí milenci byli odsouzeni k trestům smrti, jež jim byly později změněny na doživotí.

Henry Lee Lucas se ve vězení obrátil na křesťanskou víru a dožil se 64 let. Ottis Toole se nedokázal vzdát alkoholu a zemřel ve svých 49 letech na cirhózu jater. (Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Ottis_Toole, en.wikipedia.org/wiki/Henry_Lee_Lucas)