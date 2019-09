Herečtí kolegové Langmiler a Adamíra: Celoživotní nenávist kvůli krásné ženě

Je přirozené, že herci na sebe často strhnou pozornost i mimo jeviště. Josef Langmiler a Jiří Adamíra svého času bavili celý ostravský divadelní klub, aniž to plánovali. Kdykoli na sebe narazili, začali se prát, až je kolegové museli od sebe odtrhávat. Důvodem byla krásná herečka.

Ljuba byla vyhlášenou krasavicí a Langmiler se dmul pýchou, že právě on se stal jejím vyvoleným. Vzali se a několik let prožívali ničím nerušené partnerské štěstí. Neměli ale děti a vztah jako by se nikam neposouval. Po pěti letech svazku se vynořily první vážnější neshody.

Ty vygradovaly ve chvíli, kdy pár přijal nové angažmá v Ostravě. V místním divadle totiž působil také Jiří Adamíra, kterého kolegové považovali za nebezpečného lovce žen. K Langmilerově smůle si Adamíra jako svou příští "kořist" vyhlédl právě Ljubu, a bylo zle.

"Byl milý a pozorný a dovedl dělat psí kusy, aby vás získal. To teda dělal, protože jsem se napřed přece jenom trošku bránila," vzpomínala po letech Ljuba Benešová, která nakonec svodům Adamíry podlehla. Přestože tvrdila, že vztah s manželem se rozpadl už ve Zlíně, Langmiler to tak nevnímal a na svého soka v lásce útočil pěstmi, kdykoli ho potkal v divadelním klubu. Oba herci byli shodou okolností narození ve znamení Berana, a tak měli bojovnou náturu možná už vrozenou. Podle režiséra Antonína Kachlíka se stávalo, že kolegové museli znepřátelené soky od sebe odtrhávat.

Ljuba Benešová však v té době měla už jasno: s Langmilerem se rozvedla a provdala se za elegána Adamíru, se kterým posléze měla syna Marka. Ani tento svazek však nevydržel věčně. "On trpěl přes ty ženský a já nejsem člověk, který umí bouchnout do stolu a říct: To nejde! Takže jsme se postupně v klidu rozešli," vysvětlila s nadhledem moudré ženy Ljuba. Manželství se definitivně rozpadlo po roce 1971, kdy Adamíra potkal o 20 let mladší herečku Hanu Maciuchovou a tak dlouho jí nadbíhal, dokud ji nedostal. S Hanou potom zůstal až do své smrti v roce 1993, ačkoli se nikdy nesezdali.

Šťastného vztahu se nakonec dočkal i Josef Langmiler. V Praze prožil románek s režisérkou Věrou Chytilovou a nějaký čas bydlel také s Jiřinou Bohdalovou, až konečně zakotvil v náručí jisté paní Evy, která se za něho provdala a ve stáří o něj pak pečovala. Svého někdejšího soka v lásce Langmiler přežil o 13 let.