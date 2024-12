Externí autor 11. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Kolem vánočních svátků se opět do televizního programu dostane řada populárních pohádek. Již roky mezi nimi najdeme Princeznu ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Víte, jak její hrdinové vypadají dnes? Některé byste možná už ani nepoznali!

Pohádkový příběh o mladém Jindřichovi, který jde do světa, aby se oženil s princeznou, je dnes již notoricky známý. Stejně jako to, že svou nevěstu si nakonec nenajde na zámku, ale ve mlejně.

Ústřední dvojici Jindřicha a Elišky si zahráli herci Radek Valenta a Andrea Černá. Na první pohled je jasné, že se nejedná o jména, která by dnes byla v českém showbyznysu skloňována nějak často. Kde je těmto umělcům tedy konec?

Co se týká Andrey Černé, dodnes je blonďatá Eliška její nejslavnější rolí, kterou už nic nepřekonalo. Neznamená to ale, že by od té doby zahálela. Objevila se v několika oblíbených seriálech – Ordinace v Růžové zahradě, Velmi křehké vztahy nebo Strážce duší.

Na natáčení vzpomíná Andrea Černá ráda

Od roku 2015 je pak členkou souboru Divadla Na Vinohradech. Na natáčení Princezny ze mlejna vzpomíná prý dodnes velmi ráda.

„Byla jsem ve druhém ročníku konzervatoře, když jsme se se Zdeňkem potkali na chodbě a pozval mě na konkurz. Prošla jsem úspěšně dvěma koly a bylo to. Samozřejmě mě těší, že je pohádka oblíbená, ale člověk si chtěl udržet vlastní identitu. Po panu Chudíkovi, který hrál primáře Sovu v Nemocnici na kraji města, rovnou chtěli, aby jim poradil se zdravotními neduhy. Nemůžu, ani nechci tvrdit, že jsem se maskovala, jen se mi tehdy hodně rozšířil počet slunečních brýlí,“ zavzpomínala Andrea v rozhovoru pro MF Dnes.

A podobně pozitivně si ji pamatuje také Zdeněk Troška, který si ji pro roli Elišky před lety vybral.

Představitel Jindry nosil ve skutečnosti paruku

„Byla výborná a zvládla to skvěle. Natáčení ale nebylo jednoduché. Nepřálo nám počasí. Bylo to snad nejdeštivější léto od stvoření světa. Celé dny jenom lilo, proto se natáčení protáhlo o dva měsíce. Na sluníčko jsme čekali jako na smilování. V té pohádce jsou ne dny, ale chvíle, kdy vykouklo slunce. Zabrat nám daly i husy, které to stavení, které bylo z papíru a polystyrenu, přes noc oštípaly. Když jsem druhý den ráno přišel na plac, málem mě ranila mrtvice. Bylo tam nasněženo, všude samé kuličky polystyrenu,” popsal pro Prima Ženy.

O jejím soukromí se toho dodnes mnoho neví, protože herečka o něm veřejně mluví jen nerada. Z náznaků se dá odvodit, že pravděpodobně má partnera, se kterým žije. Vlastní děti, které si vždy velmi přála, ale nakonec nemá.

Jak je na tom Radek Valenta alias pohádkový chasník Jindra? V době natáčené mu bylo sedmnáct let a prakticky přes noc se stal idolem mnoha dívek. Určitě za to mohla i jeho hříva kudrnatých vlasů.

V Americe drhnul záchody

Teprve po letech se přitom ukázalo, že ve skutečnosti šlo pouze o paruku a v civilním životě Valenta nosí krátký sestřih.

Po natočení pohádky měl problém se uchytit. Na nějakou dobu dokonce odjel do USA, kde se pokoušel prorazit, nebyl ale úspěšný. Živil se tam proto, jak se dalo - jako uklízeč nebo třeba pomocná síla v kuchyni.

Dnes hraje v Divadle Pod Palmovkou a několika dalších menších pražských divadlech včetně dětského divadla Minor.

Kromě toho se tatínek dvou malých synů pohybuje také v prostředí dabingu a reklamy. Pokud chce rodinu uživit, musí se totiž pořádně otáčet, Výplaty v divadlech totiž obyčejně nebývají zrovna štědré.

