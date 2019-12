Tragický příběh Hugo Haase a jeho ženy: Bibi dožila opuštěná za klášterními zdmi

Hugo Haas zažil svou největší slávu v době, kdy obleky a klobouky byly oblečením všedního dne a šňupání kokainu se považovalo za roztomilou výstřednost oceňovaných umělců. Haas užíval života plnými doušky, než ho potkal strmý pád. Drogy za to ale nemohly.

Hercem se Hugo Haas stal na radu skladatele Leoše Janáčka, který si na konzervatoři všiml jeho talentu. Sám Hugo chtěl přitom původně studovat hudbu, stejně jako jeho bratr Pavel. Herectví se však ukázalo být trefou do černého. Z mladého studenta se vyprofiloval slavný komik a spolutvůrce filmových scénářů. Ze spolupráce s režisérem Martinem Fričem vzešly nezapomenutelné veselohry jako Jedenácté přikázání nebo Ať žije nebožtík.

Několik let provozoval Hugo Haas život velké filmové hvězdy: střídal milenky jako bačkory, prožil bouřlivý románek s Adinou Mandlovou, koketoval s kokainem a vymetal nóbl salóny. V roce 1937 ho Jan Masaryk seznámil s tehdy dvacetiletou baletkou Marií von Bibikoff, a zrodila se láska, která doslova vydržela až za hrob.

Útěk před smrtí

Marie, přezdívaná Bibi, byla dcerou ruského šlechtice a české matky, a do Československa přicestovala z Berlína, kde ji pronásledovala policie kvůli pomáhání Židům. Netušila, že sňatek s Hugo Haasem ji zanedlouho vyžene do dalšího exilu. Haas byl totiž židovského původu a počátkem roku 1939 dostal stejně jako další Židé výpověď ze Stavovského divadla. Své ženě se to neodvážil říct, protože zrovna porodila syna a necítila se dobře. Večery trávil po barech a domů se vracel pozdě, aby to vypadalo, že byl na představení.

Když ale po něm jednoho večera začal střílet opilý německý důstojník, Haas pochopil, že nadešel čas uprchnout do bezpečnější země. S manželkou odcestovali nejprve do Francie a odtud potom do Spojených států.

S novým životem za oceánem se dostavily i nové úspěchy: Hugo dokázal své filmové zkušenosti zúročit v Hollywoodu jako režisér a v některých filmech si osobně zahrál. Před kamerou se v menších úlohách objevovala i Bibi. Manželům by v Americe možná bývalo nic nescházelo, kdyby Haase na konci války nezdrtila zpráva o úmrtí jeho otce a bratra. Oba zahynuli v koncentračním táboře.

Tragický konec

Z kdysi žoviálního komika se stal zlomený člověk. Trpěl depresemi a astmatickými záchvaty, které se u něho prý začaly objevovat v souvislosti s představou bratra dusícího se v plynové komoře. Možná se domníval, že měl zemřít spolu se svými příbuznými.

V 60. letech se Haasovi přestěhovali zpět do Evropy a usadili se ve Vídni. V prosinci roku 1968 přepadl Huga astmatický záchvat zrovna v době, kdy Bibi nebyla doma. Herec si nedokázal sám přivolat pomoc a udusil se.

O rok později stihla jeho manželku další rána, když tragicky zemřel i jejich jediný syn. Bibi už nového partnera nehledala; odešla do kláštera nedaleko Vídně a do konce života se starala o osiřelé děti.