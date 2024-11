Herec Štefan Kvietik žije 66 let s jednou skvělou ženou. Je také herečka. Víte, o koho jde?

Ani se nechce věřit, že tomuto charismatickému slovenskému herci je už devadesát. I když to býval v mládí fešák, životem kráčí s jednou ženou. Už šedesát šest let. Podívejte se, jak jim to sluší.

