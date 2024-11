Externí autor 20. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Vladimír Polívka (35) je synem slavných rodičů česko-francouzské herečky Chantal Poullain (68) a herce Bolka Polívky (75). Ze stínu rodičů se dokázal ale vymanit a jeho kariéra je skvěle nastartovaná. Navíc má po svém boku krásnou partnerku Magdu.

Syn ze slavné rodiny

Vladimír Polívka pochází z rodiny, kde se to hemží samými zvučnými jméno. Jeho maminka je Chantal Poullain a otec známý český herec Bolek Polívka. Jeho nevlastní sestra Kamila Polívková se věnuje divadelní režii a sestra Anna Polívková je známá herečka, kterou si lidé pamatují například z legendární komedie Účastníci zájezdu.

„Někdo o tátovi říkal, že je to kvartální monogamik,“řekl s vtipem v Show Jana Krause. „Je nás hodně – je nás šest. Teda aspoň myslím," dodal. V současné době je herec zamilovaný, ale prožil si v lásce také krušné chvíle. Byl totiž zasnoubený s herečkou Karolínou Krézlovou, která zazářila v reality show Survivor.

Při rozchodu mu vrazila facku

I přesto, že Karolína pěla na Vladimíra jenom chválu a nechala se slyšet, že konečně našla hodného muže, tak jejich rozchod nebyl vůbec klidný. Během rozchodu totiž herci nafackovala. „Bylo to při rozchodu. Nejsem na to pyšná, ale myslím, že je třeba i o takových věcech mluvit. Pochopit, co člověka k takovému jednání přivede,“ řekla pro Blesk.cz.

Staré rány jsou ale už zapomenuty a každý z nich už žije nový život. Vladimír Polívka je co se týče soukromí skoupý na slovo a své nejbližší včetně partnerky se snaží chránit. Přesto veřejnosti prozradil, že je momentálně zamilovaný do překrásné Magdy, se kterou mu to náramně klape. Všechny by nejraději zajímalo, jestli je to skutečně ta pravá, se kterou dojde k oltáři.

Magdu zdědil po fotbalistovi Feninovi

„Ano, mám Magdičku," prohlásil herec, který se snaží žít už klidnějším stylem života. „Je pravda, že už se na mě moji starší kamarádi i rodinní příslušníci dívají jiným pohledem, když dojde na partnerky," pokračoval s tím, že do Magdy je zamilovaný až po ušit a doufá, že jim to skutečně vydrží.

Jejich první setkání bylo osudové. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické," rozpovídal se. „Ona byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo a u toho se usmívala. A má ráda psy a podobné věci jako já, v mnohém si rozumíme, je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku, a jsem šťastný a užívám si to. Ona doufám taky," doplnil.

Magda v minulosti randila s fotbalovým bouřlivákem Martinem Feninem. Fotbalista je známý svým bohémským stylem života, který patrně Magdě příliš nevyhovoval. Z rozchodu se ale oklepala a nyní je konečně šťastná. Vladimír Polívka svoji Magdu poprvé vyvedl do společnosti v roce 2021 na premiéru filmu Zpráva v pražském kině Lucerna.

Není divu, že se Magda zamilovala právě do Vladimíra. Už v době, kdy randila s Martinem Feninem tvrdila, že chlap musí mít v prvé řadě charisma. „Chlap má mít charisma a to Martin má. Pro mě je mužem roku on," pěla chválu na Muži roku 2016 na Fenina. Proto je Vladimír Polívka, který charismatem jen srší, jasná volba.

Polívka už touží po dětech

Vladimír Polívka působí jako muž, který to má v hlavě srovnaně a přesně ví, co od života chce. V současné době už pomalu pomýšlí na založení rodiny. „Po dětech toužím. V jednu chvíli jsem měl pocit, že bych se měl oženit, abych dokázal v životě něco změnit. Ale kamarádi mi řekli, že to je blbost, ať nic takového nedělám, jestli si myslím, že se tím něco spraví. Tak uvidíme, s čím ta změna přijde. Třeba s dětmi," říká herec.

Na roli otce se těší a je přesvědčený o tom, že bude dobrý táta. Má to ale jeden háček. Herec ještě Magdu nepředstavil svým rodičům. „Hodně lidí říká, že jsou si s maminkou podobné, což odmítám," řekl s úsměvem. Kamarádi ho varovali, že by tak měl učinit dřív, než se jejich vztah „přechodí“. Na to odvětil, že si tedy pospíší.

Veřejnost si může Vladimíra Polívku pamatovat z oblíbeného seriálu Polda. „Tři série jsem byl já a předtím tam byl Igor Orozovič, takže jsem byl takový Igor Orozovič pro chudé. To se tak říká, když máš původní originál v prvních dvou sériích a pak už to nechceš dělat, tak to vezme to béčko," řekl herec, kterého humor neopouští snad nikdy.

Zdroje: Blesk.cz, Medium.seznam.cz