Eva Jakoubková: Předčasná smrt krásné herečky je dodnes obestřena tajemstvím

V červnu roku 2005 bušili přátelé na dveře pražského bytu herečky Evy Jakoubkové, nikdo jim ale neotevřel. Pojali špatné tušení a dveře vyrazili násilím. V pokoji se jim naskytla hrůzná podívaná: herečka ležela bez známek života mezi postelí a oknem, její tělo se začínalo rozkládat. Oficiální příčina úmrtí zněla: vyčerpání organismu z důvodu alkoholové závislosti.

Křehká žena s velkýma smutnýma očima byla herečkou srdcem i duší, režiséři oceňovali hlavně její oduševnělost a inteligenci. Eva Jakoubková se uplatnila jak na jevišti, tak v rozhlase a filmu, zásadní filmové role se však nikdy nedočkala. Jejím profesním "domovem" se stal Činoherní klub, kde hrála po boku velikánů typu Josef Somr, Petr Čepek nebo Jiří Kodet. Její milostné vztahy byly plné vášně, ačkoli nemívaly dlouhého trvání. Jednu dobu jí prý nadbíhal i Miloš Kopecký.

Osudovou láskou Evy Jakoubkové se stal zpěvák Petr Novák. V roce 1984 se nechali oddat na Staroměstské radnici a stali se nerozlučnými. Protože ale měli oba své byty a hrozilo jim, že jako sezdaní o jeden z nich přijdou, nechali se na oko po třech letech rozvést.

Petra Nováka do konce života mrzelo, že nikdy nepočali dítě. Eva ale byla upnutá na divadlo a den co den se stresovala, že něco na prkech pokazí. V šatně měla schovanou lahev vodky, kterou zapíjela prášky na uklidnění. Alkohol ostatně konzumoval ve velkém i její manžel, takže ani on jí v sebedestrukci nemohl zabránit.

V roce 1992 Eva v Činoherním klubu skončila, protože už zátěž nemohla dále snášet. S ukončením kariéry se přitom nemohla vyrovnat, a tak stále více propadala pití. O pět let později Petr Novák náhle zemřel, což pro ni byla osudová rána. Zbyli jí jen kamarádi a štamgasti z hospody. V jejich řadách se vyskytovali i podvodníci, kteří si od ní půjčovali peníze, aby je už nikdy nevrátili.

Z tohoto důvodu také někteří hereččini známí dodnes spekulují, zda Eva opravdu zemřela přirozenou smrtí. V jejím bytě se totiž nenašly žádné peníze ani směnky jejích dlužníků. Herečka prý navíc v posledním roce života s alkoholem skoncovala a chystala velký comeback na divadelní prkna. V době úmrtí jí bylo pouhých 53 let.