Kam osud zavál herečku Moniku Žákovou ze seriálu Bylo nás šest?

V dobách, kdy byli Martin Zounar a Ivana Chýlková ještě hodně mladí, vznikl seriál Bylo nás šest o skupině vysokoškoláků a jejich trablích. Vedle zmíněných hvězd si jednu z hlavních rolí zahrála také Monika Žáková, tehdy nadějná začínající herečka. Na rozdíl od svých kolegů její jméno dnes tolik známé není.

Osobní život Moniky Žákové nebyl nikdy snadný: první rána osudu přišla, když jí bylo 14 let a zemřel jí tatínek. Při cestě za dívčím snem stát se herečkou ji však překážky nepotkávaly, na DAMU se dostala hned napoprvé a když ji režisér Jiří Adamec obsadil do seriálu Bylo nás šest, zdálo se, že ji čeká závratná kariéra.

Monika nicméně věnovala hodně pozornosti rodinnému životu a nehodlala se drát do světa filmu za každou cenu. Provdala se za hudebníka Jiřího Břenka a postupně se jim narodily tři děti. K tomu si ještě osvojili jednoho chlapce z dětského domova. To samo o sobě mladou herečku hodně zaměstnávalo, takže se na pracovní záležitosti zase tolik nesoustředila. Potom se ale stalo něco, co ji zcela zlomilo.

Nejmladšímu synkovi ještě nebyl ani rok, když její manžel začal mít vážné zažívací problémy a lékaři mu zjistili rakovinu střev. Nemoc nabrala rychlý spád a Břenek zemřel přesně v den synkových narozenin.

Monika se rázem ocitla sama se čtyřmi dětmi a neměla čas ani na to, aby se nad ztrátou milovaného muže pořádně vyplakala. Musela se začít pořádně ohánět, aby potomky uživila. Štěstí jí přálo hlavně v dabingu, odkud jí plynul dostatek pravidelných příjmů. Pracovala do úmoru.

Stres a vyčerpání se nakonec podepsaly i na jejím zdraví. Bojovala s rakovinou děložního čípku, podrobila se operaci obou kolen a psychicky se zhroutila. Zklamání jí připravil také adoptovaný syn, který od ní odešel za vlastním životem.

Přesto se herečka se všemi traumaty dokázala vypořádat a doufá, že už jí žádné další těžké zkoušky osud nenachystal.