30. května nastane úžasné nebeské divadlo. Na noční obloze se objeví herkulidy

Pozorování komety SW 3 z roku 2006

Foto: Profimedia

Již za pár dní budeme svědky zajímavé podívané na obloze. Koncem května se měla objevit na obloze malá kometa SW 3, která je za normálních okolností příliš slabá na to, abychom ji mohli spatřit bez pomoci dalekohledu. Již dříve jsme mohli tento jev pozorovat, a to v roce 1995, kdy se stejná kometa náhle a zcela nečekaně zjasnila a stala se slabě viditelnou pouhým okem. Výbuch meteorického roje z roztříštěné komety může 30. května vyvolat novou přehlídku tau herkulidů. Na co se můžeme těšit?