Jak dopadlo vzorové árijské dítě ze slavné propagační nacistické fotografie?

V roce 1935 se na obálce rodinného časopisu Sonne ins Haus objevilo roztomilé miminko, prezentované nacisty jako příklad dokonalého dítěte árijské rasy. Rodiče dotyčného miminka se při pohledu na časopis vyděsili. Byli totiž Židé.

Snímek ideálního "árijského" dítěte navrhl Goebbelsově úřadu propagandy vyhlášený berlínský fotograf Hans Ballin. Z množství přihlášených fotografií vybral Goebbels právě tento obrázek půlroční židovské holčičky. Hans Ballin se dobře bavil. Židovské dítě zaslal nacistům schválně, aby dokázal, že jejich rasová teorie je holý nesmysl a na pohled se Židé od Němců rozlišit nedají.

Měl pravdu. Tvářička židovské dívenky byla otištěna i na pohlednice, které se prodávaly po celé Říši. Nikdo se neozval s námitkou, že je to dokonalé árijské dítě poněkud tmavšího typu. Co posvětil sám Josef Goebbels, tomu se věřilo.

Jen rodiče malé "modelky" trnuli hrůzou. Fotograf Ballin totiž snímek použil za jejich zády, aniž je požádal o svolení. Manželé Levinsonsovi tušili, jaký osud by stihl jejich malou Hessy, kdyby nacisté zjistili její pravou totožnost. Okamžitě spěchali za Ballinem a žádali vysvětlení. "Chtěl jsem nacisty zesměšnit," řekl jim se smíchem fotograf.

Levinsonsovi by se byli také rádi zasmáli, ale hrozilo jim vážné nebezpečí. Celé dětství prožila Hessy na útěku.

Rodina nejprve uprchla do Francie, odtud se vydala do Španělska a Portugalska, až emigrovala na Kubu. Teprve v roce 1949 dostali Levinsonsovi povolení usadit se ve Spojených státech. "Kdybych dnes mohla toho fotografa potkat, řekla bych mu, že měl odvahu," uvedla 86letá Hessy, která v USA léta působila jako profesorka chemie a žije zde dodnes.

Podobného přehmatu se nacisté dopustili i v případě fotografie ideálního německého vojáka, která byla otištěna v listu Berliner Tageblatt a následně na všech propagačních materiálech lákajících mladé muže do armády. Jméno uniformovaného mladíka na snímku znělo Werner Goldberg. U vojska sloužil jen do roku 1940, kdy ho pro židovský původ vyloučili. Válku z celé rodiny přežil jen on a jeho otec.