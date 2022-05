Pravěcí lidé hibernovali, tvrdí studie. Mohlo by to být řešení pro vesmírné lety

Pravěcí lidé měli s medvědy leccos společného.

Pokud by kosmonauti letící na Mars mohli být uvedeni do stavu hibernace, vyřešila by se tím celá řada problémů: ušetřily by se zásoby jídla, na palubě by neřádila ponorková nemoc a všichni by dlouhý let přečkali v plném zdraví. Jak ale hibernaci navodit? Vědcům s touto otázkou mohou překvapivě pomoci pravěcí lidé. Ti totiž podle nového výzkumu hibernovat uměli.