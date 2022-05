Záhadná obětní antická brána zabíjí dodnes. Vědci našli jednoduché vysvětlení

Hierapolis - místo "brány do pekla"

Foto: Profimedia

Brána do pekla sama o sobě vzbuzuje respekt, a to i mimo říši pohádek. Navíc taková brána skutečně existuje. Je nebezpečná, a dokonce i zabíjí, kvůli smrtícímu oxidu uhličitému. Jedná se o bránu do pekla ve starověkém městě Hierapolis v dnešním Turecku, která byla znovuobjevena teprve nedávno. Kamenná brána nevede do pekla, ale do něčeho velmi podobného, do malé jeskyně.