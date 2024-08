Externí autor 7. 8. 2024 clock 6 minut

Hinduistický horoskop nabízí vhled do minulého, současného i budoucího života. Říká, že každý člověk si s sebou na svět nese karmu, která je výsledkem jeho minulého života a ovlivňuje i ten současný. Podívejte se, jakou cestu vám ukazuje.

Hinduismus identifikuje karmu jako vztah mezi mentálním nebo fyzickým jednáním člověka a důsledky, které toto jednání následují. Rovněž označuje důsledky všech činů člověka v jeho současném a předchozím životě a řetězec příčin a následků v morálce.

Karma podporuje záměrné jednání. Když například pomůžete někomu v nouzi, tento čin zanechá ve vašem životě otisk, a jak se tyto otisky vyvíjejí se zkušenostmi, otevírá se možnost, že až vy sami budete potřebovat pomoc, dostanete ji. Naopak škodlivé skutky mají negativní důsledky a v případě potřeby pomoci máte laicky řečeno smůlu.

Podívejte se, jaká karma se objevuje ve vašem znamení hinduistického horoskopu.

Mesha Angaraka (21. 3. – 20. 4.)

Symbolem Mesha je oheň. Proto jsou zrozenci tohoto znamení výbušní a impulzivní. Na druhou stranu, umí díky své spontánnosti navazovat přátelství napříč společenskými vrstvami. Chtějí budovat cokoli, ať už se to týká vztahů, nebo práce. Tuhle cestu si ztěžují občasnými výbuchy vzteku a tvrdohlavosti, kdy nejsou ochotni ustoupit ze své pozice. V tom spočívá jejich karmický úkol – naučit se naslouchat druhým a přijímat jejich rady.

Vrishaska Surkra (21. 4. – 20. 5.)

Lidé, kteří se narodili v tomto znamení, mají obdivuhodnou vnitřní sílu. Jsou ambiciózní, milují svou rodinu, o kterou se s láskou starají a jsou vždy připraveni s čímkoli pomoci. Vadou na kráse tohoto „životopisu“ je tvrdohlavost a jakýsi konzervatismus. Jejich karmický úkol je proto jednoduchý. Měli by se naučit toleranci a kompromisu. Pochopitelně ideálně v tomto životě.

Mithuna Budha (21. 5. – 22. 6.)

Lidé narození ve znamení Mithuny jsou známí svou podnikavostí, životním nadšením a chytrostí. Nebojí se zkoušet všechno a občas i všechny, když se projeví jejich nerozhodnost, jejímž výsledkem je fakt, že skáčou z jedné věci na druhou, jelikož se neumí rozhodnout, co je pro ně opravdu správné a co nikoli. Karmický úkol v tomhle případě zní – naučit se vážit si příležitostí a je využívat beze zbytku, tedy až do konce.

Kataka Chandra (23. 6. – 22. 7.)

Hinduistická astrologie popisuje Kataku jako nejcitlivější znamení z celého horoskopu. Jeho zrozenci umí být na jednu stranu přátelští, na druhou stranu se urazí, pokud se jim nikdo dostatečně nevěnuje, a stáhnou se. Dlouho jim trvá, než s někým navážou vztah. Karma jim přisoudila úkol, v němž by se v tomto životě měli zaměřit na emoce a snažit se vyhýbat záštiplnému chování.

Simaha Ravi (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození v tomto znamení jsou psychicky odolní a charismatičtí. Mají silnou potřebu vyhrávat a pro svých pět minut slávy i potlesk obecenstva jsou ochotni udělat cokoliv. Jejich problémem bývá občas značná arogance, kterou ředí velkorysostí vůči ostatním. V tomto případě zní karmický úkol naučit se bojovat s hrdostí a arogancí.

Kanta Budha (23. 8. – 23. 9.)

Pro zrozence tohoto znamení je typické perfekcionistické chování, organizovanost, smysl pro detail a analytické schopnosti. Lidé Kanty drží slovo a můžete se na ně obrátit s prosbou o pomoc, protože vás nikdy neodmítnou. Jejich problémem je neschopnost uvolnit se a relaxovat, stejně jako se bezhlavě nehnat za výsledkem. Jejich karmickým úkolem je být trpělivější a klidnější.

Thula Sukra (24. 9. – 23. 10.)

Toto znamení vždy upřednostňuje dobro druhých před svým vlastním. Je pro ně důležitá harmonie ve vztahu, spravedlnost, krásné věci a pohoda. Jsou to laskaví a inteligentní lidé, kteří ale při opečovávání druhých nějak zapomínají na sebe. A to je jejich karmický úkol, naučit se dávat lásku i sobě.

Vrischica Angaraka (24. 10 – 22. 11.)

Energií nadupané znamení musí být pánem situace za všech okolností. Působí tajemně, už proto, že o sobě nerado cokoliv prozrazuje. Jeho zrozenci jsou značně emocionální individualisté, což může být občas problém v komunikaci. Je mu přisuzována brilantní mysl a velká dávka intuice. Tihle lidé nezapomínají, a to může být někdy jejich potíž, takže karmický úkol zní, zapomeňte na minulost a naučte se odpouštět.

Dhanus-Brishaspati (23. 11. – 22. 12.)

Lidé tohoto znamení se narodili pod šťastnou hvězdou. Jsou to optimisté milující dobrodružství a pravdu. Jejich pohonem je riziko s absencí pudu sebezáchovy. Pro své sny jsou ochotni obětovat cokoli. V jednání bývají často tvrdí a nekompromisní. Karma jim ale dává úkol, v němž by se měli těchto vlastností zbavit a naučit se vyjednávat.

Makara Sani (23. 12. – 20. 1.)

Osoby narozené ve znamení Makara vynikají v jakékoliv činnosti, do které se pustí. Jsou to ambiciózní jedinci, kteří budou vždy bojovat za své myšlenky. Vám mohou připadat chladní, ale partneři by nejspíš řekli pravý opak. Po pracovní stránce to jsou workoholici, což se vždy nemusí potkat s představami rodiny. Karmický úkol proto zní: naučte se vyvážit pracovní a osobní život.

Kumbha Kethu (21. 1. – 19. 2.)

Tihle lidé jsou sebevědomí milovníci svobody. Inteligentní, přemýšliví, nijak zvláštní romantici často pracují tam, kde je třeba zapojit mozek a hledat neortodoxní řešení. Jsou to takoví napůl introverti a napůl extroverti, v introvertní fázi mohou působit odtažitě, až arogantně. Karmický úkol jim tedy říká, aby zapracovali na svém přístupu k lidem a snažili se zbavit nadřazenosti.

Meena Galika (20. 2. – 20. 3.)

Tihle lidé jsou značně kreativní flegmatici, kteří nevnímají vaše ironické poznámky, protože bloudí kdesi ve svém světě fantazie. Jsou nezávislí a milující společnost. Jejich problémem je nerozhodnost a myšlenky „coby kdyby“. Proto karmický úkol říká: žijte život v aktuálním momentu, tady a teď.

Zdroje: psychcentral.com, en.barbiepedia.com