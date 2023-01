Atomové výbuchy, které se snesly na Hirošimu a Nagasaki jsou děsivé samy o sobě. Ještě více děsivé jsou pak vzpomínky na to, co se v ten den odehrálo za hrůzy. Důkazem je i tato zdánlivě nevýrazná fotka z roku 1945. Poznáte, co na ní je?

Následky atomového výbuchu v Hirošimě byly děsivé a ani po více než půl století na ně nelze zapomenout.

Tato zdánlivě nevýrazná fotka z roku 1945 je z nejděsivějších vůbec

Když se ráno 6. srpna 1945 probouzel jasný letní den v Hirošime teprve k životu, nikdo neměl sebemenší zdání o tom, co jim tento hrůzný den skutečně přinese. V ten den totiž vybuchla vůbec první atomová bomba na světě.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Celá čtvrtina obyvatel byla na místě mrtvá a zbytek, který nezemřel hned, čekaly děsivé následky. Následovaly nekonečné měsíce utrpení, během nichž zemřely další tisíce obyvatel.

Zásah atomové bomby neohromil pouze město Hirošimu, jako blesk z čistého nebe zničil téměř vše několik kilometrů od města. Příkladem je sklo, které kdekoliv se výbuchem roztříštilo, létalo vzduchem až do vzdálenosti větší než několik kilometrů.

Město zasáhly silné požáry. Ten, kdo neměl to štěstí a nezemřel hned, byl většinou vážně popálen a celkový výčet obětí dosáhl statisíců.

Důvodem byla radiace, která výbuchem jaderné zbraně ukáže svou moc v plné síle. Navíc v době, kdy se svět chýlil ke konci války, byl všude nedostatek nejen všeho zdravotního personálu, ale i prostředků.

Dnes si jen těžko umíme něco podobného představit. Přesto se díky fotografiím můžeme vrátit zpátky v čase a tyto chvíle hrůzy vidět na vlastní oči. Důkazem je i tato nevýrazná fotka, která byla 6. srpna 1945 pořízena. Nutno podotknout, že patří mezi ty nejděsivější.

Poznáte, co na ní je?

Atomový útok na Hirošimu měl fatální následky a ihned srovnal téměř 90 % města se zemí. Ačkoliv byl rok 1945 oslavován jako konec šíleného utrpení holocaustu, nakonec ukázal, že svět se dá zničit i jinak.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Právě toho dne se podařilo zachytit jednoho z obyvatel, jak sedí na schodech před místní bankou Sumimoto a v ruce svírá hůl. Život v něm však již vyhasl. Šlo pouze o jakýsi posmrtný stín jeho nedávno ještě živého těla. Fotografie, jež patří rozhodně mezi ty nejděsivější a i dnes nám stěží dovolí na tyto hrůzy zapomenout.

Hirošima byla důkazem, že lidé často rychleji jednají, než se zamýšlejí, a někdy to, co udělají, již žádným způsobem nelze vzít zpátky.

