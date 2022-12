Bylo by jistě zajímavé vidět moderní tváře známých osobností dnes. Jak by na ně asi působil dnešní svět plný technologií, módních trendů a sociálních sítí, které nám říkají, jak být dokonalý. Jak by asi vypadali Caesar, Johanka z Arku anebo Michelangelo, coby hipsteři anebo playmate?

Díky forenzní antropologii a špičkové počítačové grafice máme možnost nahlédnut do tváří slavných tak, jako kdyby žili. Moderní technologie nám dnes umožňuje něco, o čem se nám dříve ani nesnilo. Ke špičkovým specialistům ve svém oboru patří i Brazilec, digitální umělec Hidreley Diao.

Jeho instagramový profil jistě stojí za návštěvu zde.

Pomocí moderních nástrojů umělé inteligence se mu podařilo vytvořit realistické zobrazení některých nejznámějších historických postav. Podívejte se, jak vypadaly.

Hidreley Diao zachytil nejen hlavní rysy obličeje slavných, z nichž o některých známe jen ze soch a uměleckých děl. Jako třešničku na dortu přidal špičkový umělec i podobu, jak by tito lidé vypadali v dnešní době.

Je jasné, že moderní životní styl by vytvořil poněkud „pokřivenou“ verzi těchto osobností. Historické postavy pod rukama umělce ožily, aby s trochou animace s umělou inteligencí přinesly jejich obraz ve 21. století.

Za Antina byste, ženy, dýchaly. Jenže byl gay…

Julius Ceasar by se jí jistě nechal unést i nyní, a vztah by byl zřejmě oboustranný. On sám vypadá jako elegán v perfektně padnoucím obleku, hladkým obličejem a pronikavým pohledem.

Zato u krále Jindřicha VIII. bychom dnes jen stěží věřili, že měl tolik žen! Z monitoru na nás kouká skutečně obtloustlý a oplácaný muž středního věku, kterého by si Anna Boleynová dneska rozhodně ani nevšimla. Tedy, pokud se jí nelíbil trochu „řeznický vzhled“.

Zdroj: Joos van Cleve - Royal Collection / Creative commons, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8340254 Anglický král Jindřich VIII.

Leonardo da Vinci by mohl klidně soutěžit se Seanem Connerym! Uzrál jako víno a jeho šediny mu jen dodaly na charismatu, stejně jako Michelangelovi, který také působí s jeho plnovousem i vráskami velmi sympaticky.

Johanka z Arku vypadá jako cudná studentka klášterní školy, s ofinou a usedlým mikádem, ale velkýma milýma očima.

Kdo je kočka, je i dnes Livia Drussila, první římská císařovna, manželka císaře Augusta a matka císaře Tiberia. Za tou by se i dnes ohlédl nejeden muž, je totiž skutečně nádherná.

I římský císař Hadrian by byl dnes fešák, schopný zlomit nějaká dívčí srdce. Kdyby se měl ale utkat v souboji o přízeň žen s Antinem, řeckým mladíkem z Bithýnie a oblíbencem a pravděpodobným milencem římského císaře Hadriána, neměl by šanci. Tedy ano, měl, ale spíš jen díky Antinově orientaci. Ten mladík je totiž opravdu úlovek! Ale v ničem si nezadá ani s Isaacem Newtonem, což by byl dnes tedy taky slušný fešák, stejně jako mladičký Beethoven, od něhož bychom si jistě nechali nejen brnkat sonáty do ouška…

Zdroj: Profimedia Portrét Isaaca Newtona

A pak tu máme dvě Marie. Marie, královna skotská, ale moc krásy nepobrala, vypadá jako o dost ošklivější verze charismatické Susan Sarandone. Ale ani předloha v tomto případě nebyla příliš lichotivá. Francouzská královna Marie Tudorovna na tom byla o poznání lépe, z obrazovky na nás kouká milá žena.

George Washington v moderním podání nás nabádá ke sklence vína, jíž by byla škoda odmítnout, jistě kvůli zajímavé konverzaci.

Poněkud úsměvná je dnešní podoba Johanna Sebastiana Bacha, který vypadá trochu jako politik komunistické éry (se vší úctou) s "šest set třináctkou" zaparkovanou za rohem.

Ani mladý Herkules nevypadá jako silák, ale spíše obtloustlý traktorista z Horní Lhoty.

Z tváře Marca Aurelia jako by na nás na první pohled vykoukl Waldemar Matuška.

Sérii oživlých osobností důstojně zavírá mírně šilhající, ale přesto velmi charismatický Matau-Tathonca "Bull Bear", známý jako náčelník "Býčí medvěd“. Býčí medvěd byl náčelníkem kmene Oglala Sioux.

Tak kdo u vás vyhrál?

