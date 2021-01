Historie riflí: K čemu sloužila malá kapsa na džínách

Džíny, džínsy, rifle, texasky. Tak se říká asi nejoblíbenějším kalhotám, které mají ve skříni snad všechny generace již několik let. Střihy a barvy se za celou jejich historii sice měnily, ale módní vlny se v pravidelných intervalech vracejí. Nostalgicky tak můžeme nosit zvonáče, plísňáky nebo mrkváče.

Zdroj: Youtube

"Teď místo tvých slov, mám toulavý džíny…"

V roce 1851 přišel Levi Strauss z Německa do New Yorku za svým bratrem, který vlastnil obchod se suchým zbožím. O dva roky později se přestěhoval do San Franciska, aby založil pobočku společnosti West Coast - velkoobchodní dům Levi Strauss & Co. Byl to perfektní podnikatelský tah, protože zlatá horečka v Kalifornii byla již v plném proudu a horníci ve velkém žádali kvalitní pracovní oblečení, které vydrží drsné pracovní podmínky.

Jedním z krejčích, kteří se snažili jejich požadavkům vyhovět, byl Jacob Davis, krejčí z Reno v Nevadě. Rohy kapes pro jejich zpevnění vyztužil kovovými nýty a tento nápad si chtěl nechat patentovat. Na patent mu ale chyběly peníze, proto oslovil Leviho Strausse, jestli se s ním nechce spojit, finančně mu pomoci a nápad podpořit. Levi byl dobrý obchodník a ucítil příležitost. 20. května 1873 dostali oba muži patent č. 139 121 a Davis začal navíc dohlížet na výrobu nýtovaných kalhot přímo ve Straussově továrně.

Zdroj: shutterstock.com

Jelikož byly džíny zpočátku pracovním oděvem, střihem připomínaly kombinézu. Pánské džíny měly přední zapínání, dámské se zapínaly na boku. Davis a Strauss experimentovali s různými látkami. Prvním pokusem byla hnědá "cotton duck", tkanina s nízkou gramáží. Pak ale našli pevnější džínovinu, která se stala velmi oblíbenou. Kalhoty začali nosit mimo horníků i tovární dělníci, farmáři a chovatelé na celém severoamerickém západě. První sériově vyráběný a patentovaný prototyp měl dvě kapsy vpředu a jednu vpravo vzadu, obě zpevněné měděnými nýty. Malá kapsa byla k džínům přidána na konci 70. let 20. století a sloužila k odložení kapesních hodinek.

V roce 1901 Levi Strauss přidal zadní levou kapsu ke svému modelu 501 a vznikl tak legendární model s pěti kapsami. V průběhu desetiletí došlo k vylepšení designu. Strauss přidal další prošívání pro další zesílení látky, dodala se také poutka na opasek a knoflíky nahradil zip.

Když patent Strausse a Davida v roce 1890 skončil, vstoupili na trh další hráči. Díky tomu se džíny rozšířily i na filmová plátna, když se staly neodmyslitelným oděvem legendárních kovbojů z 20. a 30. let. Nosili je například John Wayne a Gary Cooper. Reklamní fotografie hereček jako Ginger Rogers, která na sobě měla džíny, pomohla přesvědčit ženskou část populace, že je to styl i pro ně. Boom nastal v padesátých letech 20. století, kdy rifle začaly symbolizovat vzpouru mladých. Marlon Brando a James Dean se stali idoly s obrovským sexappealem. Pozadu nezůstaly ani rockové hvězdy. A dokonce ani hippies. Feministky a ženské hnutí si zase modré džíny vybraly jako způsob, jak prokázat rovnost pohlaví. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeans#History)

Způsob, jakým se lidé oblékali, změnil návrhář Calvin Klein, který v roce 1977 dostal nabídku, aby navrhl džíny. "Zrodily se s jasnou vizí: perfektně padnout, být sexy a zapůsobit, i kdyby byly tím jediným, co byste zrovna měli na sobě. První kampaň na ně bylo možné vidět už o dva roky později na billboardu na Times Square." (Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/design/kral-jednoduchosti-calvin-klein-objevil-v-minimalismu-jiskrivou-pritazlivost.A171227_140959_ln-bydleni_ape)

Modelka Patti Hansen stála na čtyřech, měla rozevláté vlasy a zpoza nich se s mírně otevřenou pusou dívala na kolemjdoucí. Modrý denim ji jakoby mimochodem obepínal křivky. Ale až kontroverzní kampaň s patnáctiletou Brooke Shields a sloganem „Mezi mě a mé calvinky se nic nedostane“ https://www.youtube.com/watch?v=YK2VZgJ4AoM vzbudila vlny protestů, diskuzí po zmínky v TV zprávách. Spot sice televize odmítaly vysílal, i tak se dostal mezi lidi a odstartoval tak nejen kariéru Calvina Kleina, ale také povzbudila další návrháře, aby se těmto kalhotám věnovala. Džíny tak už nikdo nedokázal zastavit.