Hitler zemřel jako velice bohatý muž. Co se stalo s jeho majetkem?

Adolf Hitler se rád prezentoval jako skromný vůdce, který slouží svému národu. Vzdal se říšského platu a nikdy u sebe nenosil peníze. Ve skutečnosti seděl na milionech, vydělaných téměř poctivě. Protože však nezanechal potomka, neměl je po něm kdo zdědit.

Před první světovou válkou se Hitler cítil jako chuďas a zneuznaný umělec. Jeho malířská díla nepřipoutala žádnou pozornost do chvíle, kdy se stal světoznámou osobností jako bojechtivý vůdce Německa, rozsévající kolem sebe smrt a nenávist. Jeho vysoké postavení bylo skvělou reklamou, jakkoli negativní. Kniha Mein Kampf byla přeložena do 16 jazyků a do Hitlerovy smrti se prodalo přes 8 milionů jejích výtisků. Kdo si ji nekoupil z obdivu k vůdci, přečetl si ji ze zvědavosti, aby se pokusil pochopit diktátorovu mentalitu.

Hitler sám k prodejům napomohl jednoduchým trikem: výtisky Mein Kampfu nakupovala i jeho vláda a rozdávala je jako svatební dary čerstvě oddaným párům. Část tučných honorářů mu tedy do kapes přivál sám stát.

Hitlerův komorník přitom vzpomínal, že vůdce po kapsách peníze nenosil. "Činil velmi malé rozdíly mezi osobním majetkem a majetkem nacistické strany. Míchal to dohromady," uvedl německý publicista Ingo Helm, který téma zpracoval v dokumentu nazvaném Hitlerovy peníze. "Ovlivněn vlastní propagandou, Hitler nebyl sobecký, když přišlo na finance. Velkou část osobních příjmů vléval zpátky do státních projektů," dodal Helm.

Podle výzkumu zmíněného v dokumentu Hitler například věnoval dva miliony říšských marek na urychlení rekonstrukce paláce v Poznani, kde si nacistiská strana chtěla zřídit jedno ze svých sídel.

Ingo Helm odhaduje, že jen Mein Kampf Hitlerovi vydělal téměř 8 milionů říšských marek, což by dnes v přepočtu odpovídalo zhruba 800 milionům Kč. Vůdce tyto prostředky použil na přestavbu Orlího hnízda u jihobavorského Berchtesgadenu a své milence Evě Braunové koupil dům v Mnichově.

Když 30. dubna roku 1945 spáchal sebevraždu, zanechal po sobě rozsáhlý majetek, který v závěti odkázal nacistické straně. Ta však po válce zanikla, takže veškeré Hitlerovo jmění propadlo samosprávě státu Bavorsko.