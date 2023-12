V 90. letech se v naší zemi udála spousta zásadních změn. Vzniklo také velké množství hudebních hitů, na které s láskou dodnes vzpomínáme. Jak dobře si pamatujete ty nejlepší z nich?

Jedinečnost umělců

V 90. letech se na české hudební scéně objevila řada zvučných jmen, jako byla Hana Zagorová, Helena Vondráčová a samozřejmě Karel Gott. Jejich písně si s oblibou zpíváme dodnes. Nejvýznamějším umělcem této éry byl právě Karel Gott.

Gott v 90. letech nazpíval písně jako Ráj bláznů, Být stále mlád a Co sudičky přály nám. Jeho písně jako nezapomenutelnou součástí české hudební scény a připomínkou jeho originálního pěveckého projevu.

Další hvězdou hudební scény byla Hana Zagorová. Česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka. Patřila k nejznámějším a nejlepším českým zpěvačkám. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka. V letech 1977 až 1985 obdržela devět zlatých Slavíků.

Jak dobře je znáte?

V 90. letech minulého století nazpívala hity jako Křest ohněm, Merilyn či Neznámé záliv, které byly součástí jejího šansonového alba Rozhovor v tichu. Zagorová v tuto dobu také natočila dvě alba s manželem Štefanem Margitou s názvy Ave z roku 1994 a Ave 2 z roku 1996.

V roce 1998 natočila po čtyřech letech novinkové album Já?, na kterém se objevily první písně od jejího nového spolupracovníka, autora, Jiřího Březíka. V letech 1993 až 1998 se objevovala také na TV obrazovkách se svým pořadem Když nemůžu spát. Pro tento pořad natáčela nové písničky, převážně duety se svými hosty. Autorem těchto písní je Michal David.

Další ikonou české populární hudby byla Helena Vondráčková. Helena se narodila v červnu roku 1948 a v roce 1964 v paláci Lucerna vyhrála pěveckou soutěž Hledáme nové talenty. To jí otevřelo cestu mezi ikony české hudební scény.

V 90. letech 20. století se česká hudební scéna rozrostla o muzikály. Vondráčková dostala nabídku učinkovat hned v prvním z nich. Byla obsazená do hlavní ženské role muzikálu Bídníci. Vydala Broadway album plné známých muzikálových melodií, dvě vánoční alba a výběr Zlatá Helena s hitem Já půjdu dál.

Opomenout však nesmíme ani zahraniční interprety, které jsme s příchodem 90. let mohli konečně svobodně poslouchat. Na hudební scéně této doby zářily kapely jako NSYNC, Backstreet Boys či Take That.

