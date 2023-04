Mohlo by jít o jeden z nejvzácnějších nálezů svého druhu. Má to však háček. O tajemné soše, pojmenované Hladovění v Sakkáře, se neví téměř nic. Ani ti největší odborníci nedokáží určit její pravé stáří, uměleckou tradici nebo rozluštit písmo vyryté na její zadní části.

Je groteskní, strašidelná nebo krásná? Ceněná za miliardy nebo bezcenná? Pravá či falešná? Na tyto otázky se snaží odpovědět experti z Montrealské Univerzity Concordia více než dvacet let.

67 centimetrů vysoké vápencové dílo se stopami pigmentů, zobrazující dvě nahé sedící postavy s velkými hlavami a vyhublým tělem, získala univerzita v roce 1999 od soukromých sběratelů, Vincenta a Olgy Diniacopoulusových, kteří ji v 50. letech minulého století koupili v egyptské Sakkáře.

Hladovění v Sakkáře

Právě z místa, kde byla socha pořízená, vyplývají všechny otázky, které se nad ní vznášejí. „Oslovili jsme odborníky z University of Cambridge, Britského muzea, Brooklynského muzea, Izraelského muzea a Royal Ontario Museum, ale žádný nebyl schopný potvrdit rodokmen díla,” vysvětluje ředitel speciálních projektů a kulturních záležitostí Univerzity Concordia Clarence Epstein.

Zdroj: Flicr.com/Concordia University Nápisy na zadní straně sochy

„Jeden z kolegů poznamenal, že kdyby se ukázalo, že pochází z období, kdy byli Židé vyhoštěni z Egypta, stala by se jedním z nejvzácnějších nálezů svého druhu. A pokud by se potvrdilo, že je pravá, mohla by být dokonce starší než pyramidy.” Nikdo však zatím nedokázal její původ a stáří určit.

Clarence Epstein si myslí, že socha může pocházet z raného pohřebiště a představuje obraz zotročených lidí. Fyziognomie postav naznačuje možný núbijský původ. „Vzhledem k geografii Núbie a Egypta existuje jasná souvislost,” krčí rameny.

Tajemná socha

Švýcarský historik umění Jean-Jacques Fiechter si zase myslí, že zkušený sběratel a znalec jako Vincent Diniacopoulos by nikdy podobný kousek nekoupil, kdyby si nemyslel, že je autentický. Upozorňuje však na fakt, že dílo bylo dodáno společně s dvaceti bednami starožitností z Egypta a Středního východu. Štítek, označující, že pochází ze Sakkáry, nemusel být pravý.

Zdroj: Youtube

Univerzita proto plánuje další výzkum, kdy se bude snažit najít výjevy podobných postav na dalších uměleckých dílech, které byly objevené v Egyptě a jeho okolí.

Zdroje: www.concordia.ca, www.world-archaeology.com, www.ctvnews.ca