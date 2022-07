Záhada: Tyto děsivé sochy se nepodobají ničemu známému. Jsou starší než pyramidy

Hladovec ze Sakkáry, záhadná socha mate vědcům hlavy.

Při slově Sakkára se téměř každému vybaví pyramidy a Sfinga. Jenže tato oblast má tajemství mnohem víc. Socha dvou sedících nahých bytostí, snad muže a ženy, s velkými lebkami a hubenými těly nese na zádech jedné z postav nápis, který se dosud nepodařilo identifikovat. Socha nazvaná Hladovec ze Sakkáry anebo Hladovění v Sakkáře je opředena mnoha záhadami. O soše máme zatím jen domněnky a předpoklady. Například ten, že pochází z predynastického Egypta. Přitom je však v Kanadě!

Pokud by se ukázalo, že socha hladovějícího ze Sakkáry a její nerozluštěný nápis skutečně pocházejí z doby, o níž vědci spekulují, pak by byla starší než samotné egyptské pyramidy. Stopy pigmentu, který je patrný na zádech jedné ze soch naznačují, že socha byla kdysi malována. A ještě větší záhadnou je, že tento artefakt se nachází v Kanadě. Každopádně záhadná socha mate vědce již více než deset let.

Co o soše (ne)víme

Skutečný původ ani stáří sochy nejsou dosud známy, a právě neidentifikovaný nápis na spodní straně činí celý příběh ještě záhadnějším. Přestože je socha od roku 1999 v Concordia University, byla konzultována s největšími světovými odborníky. Ale ani vědci z Cambridgeské univerzity, Britského muzea, Brooklynského muzea, Izraelského muzea a Královského muzea v Ontariu, si nevědí rady. Záhada je stále bez odpovědi.

A jak to, že je socha v Kanadě? Sběratelé umění a starožitností Vincent a Olga Diniacopoulosovi přivezli sochu do Kanady v 50. letech 20. století a vystavili ji v jejich rodinné galerii Galerie Ars Classica v Montrealu. Vincent Diniacopoulos je řecký přistěhovalec z Francie, který s manželkou žije v Kanadě. Jeho manželka Olga poté jejich rodinnou sbírku darovala společně s archivem již v roce 1999 montrealské Concordia University.

Známo však není ani to, jak je možné, že nápis na soše „Sakkára“ odkazuje na pohřebiště v egyptské Memfidě. Písmo pro nápis použité navíc není aramejské, démotické, egyptské, hebrejské ani syrské.

Výjev a rozpory vědecké obce

Vlastně není ani jasné, co přesně socha představuje, kromě toho, že jsou na ní dvě nahé sedící postavy s velkými hlavami. Odborník a historik Clarence Epstein se domnívá, že socha ztvárňuje dvojici dobytých zajatců. Socha je vyrobena z vápence a je vysoká 67 centimetrů.

"Máme tu velkou záhadu," řekl George Harrison, profesor na katedře klasických věd v Concordii. "Na většinu kusů se podíváte a můžete říct, že souvisí s tím či oním obdobím. U tohoto to ale nedokážeme určit."

Doposud se žádné autoritě nepodařilo potvrdit rodokmen sochy, proto zatím zůstáváme u domněnky, že socha je staroegyptského nebo středomořského původu. S tím nesouhlasí Davi Carutta, profesor archeologie z Brazílie. Podle něj socha rozhodně není z oblasti Středomoří. Podle něj postavy s protáhlými lebkami a obličeji připomínají předmájské sochy, tedy sochy aztécké anebo olmécké ze Střední Ameriky.

Hladovec ze Sakkáry je tedy stále záhadou. Existuje domněnka, že pochází z období, kdy byli Židé vyhnáni z Egypta. Pokud by se toto potvrdilo, pak by socha byla jedním z nejvzácnějších nálezů svého druhu. Jiný archeolog ale myslí, že soška pochází buď z předdynastické hrobky, nebo je to naprostý podvrh.

"Falšují se jen věci, které jsou důležité. Zfalšujete minci Alexandra Velikého, protože je slavný a někdo si chce koupit jeho mystiku. Něco takového se nefalšuje," řekl profesor Harrison.

Prozatím zůstává socha Hladovce ze Sakkáry zatím nevyřešeným artefaktem. Je starší než egyptské pyramidy? Pro začátek by stačilo určení jejího stáří, abychom se mohli od něčeho odrazit.

