Vědci zrekonstruovali hlas mumie. Egyptský velekněz po 3000 letech promluvil

Nesjamun měl poslední přání promluvit.

Vědcům se podařilo zrekonstruovat zvuk z hrdla tisíce let staré mumie. Stalo se tak v rámci projektu Hlasy z minulosti, „Voices from the Past“, jenž byl založen na vědeckém oživení 3-D tištěného vokálního traktu jedinečného pro živého jedince.