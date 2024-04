Obrázkové hádanky jsou výbornou kratochvílí, ale i způsobem, jak procvičit naplno svůj mozek. Jednu z nich můžete vyzkoušet i s námi. Musíte jediné: Najít heslo ke dveřím.

Pouze pro chytré

Obrázkové hádanky slouží ke zkrácení chvil úporné nudy. Jdou ale mnohem dál. Díky nim lze výrazně zlepšit své kognitivní schopnosti a smysl pro detail.

Laicky řečeno platí, že tyto často podceňované výzvy mají potenciál pobavit a zbystřit mysl. S každou vyřešenou hádankou se zdokonalujeme v kritickém myšlení a řešení problémů. Zlepšujeme vlastnosti, které jsou v každodenním životě skutečně cenné.

Obrázkových hádanek je celá řada. Může jít o odhalování skrytých chyb až po doplňování chybějících čísel. Jedna konkrétní forma hlavolamů ale dává naší hlavě zatopit o něco více, než ostatní.

Jedná se o obrázkové IQ hlavolamy, ve kterých je nutné najít kód. Příkladem je i ta naše hádanka. V ní je potřeba najít heslo ke dveřím. Navíc v požadovaném limitu pouhých 8 vteřin.

Co myslíte, dáte to? Pokud máte chuť to zkusit, nejprve si nastavte časovač svých hodinek na požadovaný čas. Pak se ještě jednou zadívejte na obrázek a pusťte se rychle do práce. Času rozhodně nemáte na zbyt.

Podle odborníků se tento hlavolam v požadovaném čase 8 vteřin podaří vyřešit jen lidem s velmi vysokým IQ.

Heslo ke dveřím

Na obrázku vidíte pokoj, který zdobí sedm váz a dvě sochy. Má to však háček. Dveře jsou zamčené a jediný klíč se skrývá v samotném obrázku. Musíte najít heslo, kterým odemknete dveře a budete moci pokoj opustit.

Zdroj: Youtube

Zkuste nevynechat jediný detail. Projděte všechno a myslete na to, že někdy je potřeba podívat se i tam, kam by vás to nikdy předtím nenapadlo. Tento závod s časem vyhrají jen ti nejlepší.

Pokud jste to v požadovaném časovém horizontu skutečně zvládli a heslo ke dveřím objevili, pak vám patří velká gratulace. Máte bystrou mysl a v řešení složitých problémů jste mistr.

A pokud se vám nepodařilo záhadný hlavolam vyřešit včas, rozhodně nezoufejte. My vám pomůžeme. My totiž odpověď známe. Díky tomu i vy odhalíte tajemství našeho hlavolamu.

Heslo ke dveřím se skrývá v samotných předmětech v místnosti. Je jím sedm přítomných váz stojících v pokoji. Heslo ke dveřím je tedy "váza".

Po vyřešení hádanky a odemknutí dveří budete jistě o něco chytřejší. Ať už jste hlavolam vyřešili sami nebo s naší pomocí. Přístě to půjde rozhodně snáze.

Až se příště opět setkáte s obrázkovou hádankou, zkuste se zaměřit na to, co byste jinak vůbec neřešili. Zkuste být více kritičtí a nebojte se riskovat. V hlavolamech, jako je ten náš, můžete jen získat.

