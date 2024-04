close info Pinterest

Natálie Borůvková 17. 4. 2024 clock 3 minuty video

Některé hádanky a hlavolamy mohou být pro naši hlavu poměrně náročným úkolem. A o to jde. Zapojit ji natolik, aby nás to posunulo. Příkladem je i náš hlavolam. V něm musíte určit, která ze dvou žen se jmenuje Alice. Jenže to není zas tak snadné…

Kdo je kdo Hádanky a hlavolamy nejsou jen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak naplno zapojit hlavu a zlepšit své kognitivní schopnosti. Pokud se chcete posouvat dál a být sami před sebou stále lepší, máme pro vás poměrně náročnou výzvu. Přinášíme vám hlavolam, který většina lidí nezvládne rozluštit. Ačkoliv se na první pohled může zdát jednoduchý, zdání klame. Přesvědčit se můžete sami. Zadívejte se na náš obrázek. Vidíte na něm dvě ženy, které se zdraví a usmívají se jedna na druhou. To by samozřejmě nebylo nic tak zvláštního, pokud bychom nemuseli určit, jak se jmenují. A to samozřejmě není jen tak. Na našem hlavolamu si můžete prověřit, jak jste schopní myslet a řešit hádanky, když na to nemáte moc času. Přesněji řečeno vám dáme jen 20 vteřin. To je pro někoho dostačující, v okamžiku, kdy ale máte přijít na schůdné řešení, to nemusí být dostačující. Je nutné myslet a nebát se zvážit všechny možné detaily. Ale popořadě. Na obrázku vidíte dvě ženy, které se potkávají na rušné ulici. Každá z nich pravděpodobně někam směřuje. Kdo je Alice Dáme vám malou nápovědu. Alice má namířeno k domu č. 23, zatímco Jane plánuje návštěvu domu číslo 7, aby se setkala se svou kamarádkou Sárou. Cílem je určit, která z dívek se jmenuje Alice? Zábavní IQ kvíz pro excentrické génie Zdroj: Youtube Tento zdánlivě jednoduchý obrázek je asi všechno, jen ne obyčejný. Má prověřit vaše pozorovací schopnosti a samozřejmě kritické myšlení. Při rozplétání indicií ukrytých v hlavolamu zjistíte, jak je důležité kombinovat analytické uvažování se svou vlastní intuicí. Záleží na každém detailu. Od jemných nuancí až po charakteristické rysy jednotlivých postav. Každá informace je klíčem k odhalení správného řešení. Jdete do toho? Pak si nastavte časovač svých hodinek na 20 vteřin a pusťte se do práce. Hlavolam je třeba vyluštit dříve, než vyprší čas. S každou ubíhající vteřinou bude napětí z hádanky sílit. Budete nervózní. I tak to ale nesmíte vzdát. Rozhodně máte šanci Alici odhalit. V okamžiku, kdy časovač hodinek odbije poslední vteřinu, přestaňte přemýšlet. Pokud jste hádanku vyřešili a poznali, která ze dvou žen je Alice, pak vám gratulujeme. Snadné to rozhodně nebylo. close Magazín Hádanka pro chytré: Kdo je malý ministrant na staré fotce? Slavný herec se od dětství vůbec nezměnil gallery 5 video Pokud ale řešení dosud neznáte, nezoufejte. My ho pro vás máme a k rozluštění záhady vám rádi pomůžeme. Alice je dívka s mikádem. Důvod je prostý. Všimněte se čísla na domu, které míjí. Lichá čísla jsou většinou na levé straně ulice. close Magazín Hlavolam pro bystré: Na obrázku vidíte 3 pasy. Určete, který je falešný. Do 5 vteřin to dá jen frajer video Směrem, kterým kráčí, se čísla většinou zvyšují. Dívka s mikádem tak směřuje k domu č. 23. A jak již víme, k tomuto domu směřuje právě Alice. Dívka s mikádem je tedy Alice. Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.theguardian.com, www.jagranjosh.com

tag Obrázek

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít