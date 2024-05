Máte rádi výzvy a hádanky a hlavolamy vám rozhodně nejsou cizí? Pak si vyzkoušejte náš hlavolam, který je určený na pobavení. Najdete na obrázku muže, který krásce v plavkách ukradl náramek?

Hlavolam na pobavení

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak zbystřit své smysly a naučit se lépe a rychleji přemýšlet.

Najděte muže, co ukradl krásce v plavkách náramek

Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšujete kognitivní schopnosti, učíte se vnímat všechny potřebné detaily a soustředit naplno svou koncentraci na dané téma.

Pokud o tom stále pochybujete, zkuste si náš hlavolam na pobavení. A o co, že se vlastně jedná? Na zdánlivě obyčejném a všedním výjevu lidí na pláži se ukrývá výzva, která čeká na vaše odhalení.

Je potřeba v davu lidí dívajících se na dívku sedící na dece určit, který z mužů jí ukradl náramek. Snadné to ale rozhodně nebude. Musíte být obzvláště pozorní a nevynechat žádný důležitý detail.

V davu lidí je celkem 6 mužů. Je tam muž s červenými plavkami s brýlemi na nose, muž držící rybářský prut, muž s blond vlasy, který na svých zádech drží nafukovací lehátko.

To ale není všechno. Na obrázku je také muž v čepici, který se rozzlobeně rozhlíží kolem, podsaditý muž držící badmintonovou raketu a muž s potápěčskými brýlemi s ploutvemi na nohou.

Vaším úkolem je mezi těmito muži rozpoznat zloděje, který krásce v plavkách ukradl náramek. Tušíte, který z mužů by to mohl být? Bude zapotředí naprosté soustředěnosti a samozřejmě nesmíte vynechat jediný detail, který by vás mohl nasměrovat k cíli. Je nutné projít obrázek kousek po kousku.

Pokud jste rozhodnutí si náš hlavolam na pobavení vyzkoušet a ověřit si svůj postřeh, pak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Připravte si všechny své smysly náš nelehký hlavolam na pobavení pokořit.

Najdete zloděje?

Je zapotřebí nevynechat jakoukoliv maličkost, která vás může zavést ke kýženému cíli. Čeho všeho jste si všimli? Prohlédli jste si pozorně všechny muže, pláž i krásku?

Všude mohou být ukryté indície, které vám pomohou rozdíly odhalit. Náš hlavolam na pobavení navíc ztěžuje fakt, že na jeho vyřešení máte omezený čas. Přesněji řečeno od nás dostanete pouhých 5 vteřin. Víc ani ťuk. To není mnoho, že? Přesto, pokud budete opravdu pozorní, zloděje odhalíte.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste na našem obrázku zloděje našli, pak vám patří veliká gratulace. Vyznačujete se skutečným superpostřehem a patříte mezi ty nejlepší, kterým neunikne žádný detail.

V případě, že stále nevíte, kdo z mužů na pláži ukradl krásce v plavkách náramek, nezoufejte. Rádi vám zloděje ukážeme. Zloděj je muž s rybářským háčkem. Jen ten totiž dokáže se svým prutem bez námahy ukrást náramek, aniž by to někdo zpozoroval.

Zdroje: www.jagranjosh.com, parkwaypizzautica.com, timesofindia.indiatimes.com