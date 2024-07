Hlavolamy a hádanky jsou skvělým způsobem, jak si ověřit svůj postřeh a schopnost logicky myslet. Zároveň o toho spoustu vypoví o vašem vnímání okolního světa. Příkladem je i ten náš. Poznáte, zdali muž na obrázku sedí uvnitř, nebo vně svého domu?

Uvnitř nebo venku

Hlavolamy si žádají skutečně bystré přemýšlení. Zároveň mohou být i testem vaší osobnosti. Jsou tedy víc než zábavnou kratochvílí. Jsou jedinečným tréninkem pro náš mozek a všechny mozkové závity.

close info Pinterest zoom_in Hlavolam: Urči, zda je muž uvnitř nebo venku. Máš 6 vteřin

Odborníci se shodují, že pravidelným řešením hlavolamů a optických iluzí můžeme zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail i vizuální vnímání. Je ale potřeba se důkladně zamyslet.

Bez toho by to totiž nešlo. Pokud si chcete ověřit, jak na tom se svým postřehem a chytrostí jste, zároveň zjistit o sobě něco navíc, zkuste vyřešit tuto optickou iluzi.

A o co že vlastně jde? Na obrázku vidíte muže, který pracuje u pracovního stolu. Vypadá to, že sepisuje dopis a horlivě přemýšlí, co přesně napsat. Vedle něho sedí pes, který je svému páníčkovi neustále na blízku.

Poznáte to?

Mužův stůl osvětluje vysoká pokojová lampa, která svítí přímo na jeho hlavu. Na zemi se válí hromada zmačkaných papírů. Zřejmě pokusných dopisů, které vyšly na zmar a muž je nenapsal, jak si představoval.

Vaším úkolem je určit, zdali se muž sedící u stolu a sepisující dopis, nachází uvnitř nebo vně svého domu. Je potřeba, abyste byli skutečně pozorní. Abyste vnímali obrázek jako celek a zároveň si ho prošli kousek po kousku. Vnímejte všechny jeho části, každý detail. Všude se mohou nacházet indície vedoucí k cíli.

Musíte naplno zapojit svůj mozek a pořádně přemýšlet. Vnímejte předměty, psa i samotného muže. Všímejte si zkrátka všeho, co by vás mohlo dovést ke kýženému závěru.

Kde podle vás muž sedí? Možná vás teď překvapíme, ale u této optické iluze jsou možná obě řešení. Pokud se vám zdá, že muž sedí uvnitř domu, jste člověk vyhýbající se hádkám, který ve všem hledá logiku.

Pokud jste toho názoru, že muž sedí vně svého domu, jste velice vnímavý člověk, který se nebojí riskovat. Jste každým coulem extrovert, který neustále vyhledává společnost druhých. Samota vás děsí. Pokud jde o názory, znáte vždy černou nebo bílou. Nic mezi tím.

V případě, že vnímáte muže jak uvnitř tak venku svého domu, řadíte se mezi jedince, kteří jsou nadmíru kreativní. Váš způsob přemýšlení je na hony vzdálený všednímu. Nebojíte se jít cestou dosud nepoznanou a prezentovat své vize netradičním způsobem. Jste velcí detailisté.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, timesofindia.indiatimes.com, www.inkl.com