Hádanky a hlavolamy jsou jedním ze způsobů, jak si zajistit dobré mentální zdraví. Řadí se mezi mentální mozková cvičení, která rozhýbou všechny mozkové závity. Musí být ale náročná. Příkladem je i náš hlavolam. Najdete na obrázku pravé hodinky?

Cvičení pro mozek

Odborníci se shodují, že mozek potřebuje neustále pracovat. Jen tak má šanci zůstat vitální po dlouhé léta. Cvičení, která mu nabídnete, ale musí mít gradující náročnost.

Jen stálé navyšování obtížnosti je účinným způsobem, jak udržet tento orgán v kondici a vyhnout se degenerativním nemocem, typu demence a Alzheimerovy choroby. Strašákl dnešní doby.

Každý úkol, každá nová věc, kterou se rozhodneme naučit, musí být pro mozek výzvou, se kterou bude zápasit. Výzvou, kterou nebude jen tak možné zdolat.

Jde tedy o to neustálé hledání nových a neotřelých způsobů, kterými můžeme mozek zaměstnat. Právě novost má v tomto směru velký význam udržet mozek fit až do vysokého stáří.

Můžete luštit křížovky, číst nové knihy, učit se a vstřebávat nové vědomosti nebo docházet na výuku cizího jazyka. Tak zapojíte mozkové závity naplno a pro svůj mozek uděláte, co můžete, aby se degenerativním nemocem vyhnul.

Pravé hodinky

Nebojte se být dostatečně zvídaví, nebojte se zkoušet vše, co vás napadne, abyste mozek zaměstnali namísto toho, aby lenivěl. Jakmile jednou necháte mozek zlenivět, máte na problém zaděláno.

Kromě nových úkolů hledejte i nové stupně obtížnosti, na které tady a teď vůbec nemáte. Právě ty jsou tím správným impulsem, jak s mozkem pracovat a udržet jej "při životě".

Jedním ze způsobů, jak mozek prověřit a zjistit, jak pracuje, přemýšlí a soustředí se, jsou právě hádanky a hlavolamy.

Jeden takový hlavolam pro mozek vám přinášíme i my. Na zdánlivě jednoduchém obrázku vidíme dvoje takřka totožné hodinky.

Vaším úkolem je zjistit, které z těchto hodinek jsou pravé. Chceme je nejen ukázat, ale rádi bychom věděli i důvod vaší volby a proč jsou právě vámi vybrané hodinky pravé. Na vyřešení našeho mozkového hlavolamu máte omezený čas. Stihnout to musíte v časovém limitu pouhých 8 sekund.

Pokud stále nevíte, které hodinky by to mohly být, my vám to sdělíme. Pravé hodinky se nachází vpravo. Důvodem je ručička minuty, které je na levých hodinkách příliš dlouhá, aby bez problémů opsala celé kolečko. Na hodinkách vpravo má optimální velikost.

