Máte rádi zábavu, u které musíte přemýšlet? Pokud ano, pak rozhodně nikam neodcházejte. Máme pro vás zábavný hlavolam k procvičení vašeho mozku. Dokážete přesunout sirku tak, abyste tím vyřešili rébus?

Víc než zábava

Hádanky nás baví od nepaměti. Pomáhají nám překonat otravné chvíle nudy a zároveň náš nutí přemýšlet a naplno zapojit svůj mozek.

close info Pinterest zoom_in Zábavný hlavolam k pocvičení mozku: Přesuň sirku rébusu

Jsou důkladným tréninkem pro naši hlavu, který účinně rozhýbe každičký mozkový závit. To je někdy víc než potřeba.

Mozek totiž potřebuje stejný trénink jako jakýkoliv jiný sval našeho těla. Jen tak jej udržíme fit a vitální na dlouhé roky dopředu. Jen tak nikdy zcela nezestárneme.

Řešením hádanek a testů zlepšujeme kognitivní schopnosti, učíme se bystřit své smysly a celkové vnímat každičký potřebný detail. To pak můžeme využít v kterékoliv oblasti našeho života.

Pokud chcete vědět, jak na tom se svou bystrostí a myšlením jste, vyzkoušejte si náš zábavný hlavolam k procvičení mozku. O co v něm jde? Na zdánlivě obyčejném obrázku jsou za pomoci sirek sestavená čísla.

Právě v nich je ukrytá výzva, která čeká na vaše odhalení. Je potřeba, abyste sirky přeskládaly tak, aby příklad na obrázku dával smysl.

Jakou sirku přesunout?

Co na obrázku vidíme dál? Pokud se zadíváte na sirky, jsou sestavené do příkladu 8 + 3 = 3. To samozřejmě nedává smysl, protože součtem čísel 8 a 3 získáme výslednou cifru 11.

Vaším úkolem je tedy přesunout sirky tak, aby vznikl příklad, který bude nejen dávat smysl, ale bude také správně. Celý proces tohoto hlavolamu navíc ztěžuje fakt, že na jeho vyřešení máte omezený čas. Sirku je nutné přesunout za pouhých 5 vteřin. Zvládnete to?

Najdi rozdíly na těchto obrázcích:

Zdroj: Youtube

Jen tak se totiž zařadíte mezi skutečné génie, kteří mají oči a postřeh nejlepších. Budete patřit mezi malé procento těch, kterým se náš zábavný hlavolam podařilo vyřešit. Odborníci se shodují, že většina zúčastněných při hledání řešení selže a rébus nevyřeší.

Nastavte si tedy časovač hodinek na 5 vteřin. Víc času nemáte. Pak se pozorně zadívejte na obrázek a vnímejte ho jako celek. Poté si zkuste projít každé číslo zvlášť. Napadá vás nějaké řešení, jak sirku přesunout?

Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste rébus vyřešili, patří vám veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi génie, kteří to zvládli v časovém limitu 5 vteřin a kterým pravděpodobně nechybí schopnost logicky myslet.

V případě, že stále nevíte, jak rébus vyřešit, nezoufejte. Mý vám to povíme. Aby příklad dával smysl, je potřeba změnit počáteční číslo 8 na 6 a konečné z trojky změnit na 9. Pak vznikne 6 + 3 = 9. Už to vidíte?

Zdroje: www.jagranjosh.com, abmeyerwood.com, abmeyerwood.com