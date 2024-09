Demence a Alzheimerova choroba jsou hrozbou pro každého z nás. Dobrou zprávou zůstává, že proti těmto nemocem můžeme preventivně poměrně úspěšně bojovat. Jedním ze způsobů, jak se degenerativním chorobách bránit, je řešení hádanek a hlavolamů. Zkusit si můžete i náš.

Hrozba demence

Alzheimerova choroba je jedním z typů demence, který v současné sobě ohrožuje přibližně 44 miliónů světové populace. Tato nemoc začíná plíživě a zprvu se jeví jako běžné zapomínání.

Tento stav ale netrvá dlouho. Alzheimerova choroba rychle přechází do dalších fází, které neblaze ovlivňují nejen život postiženého, ale také životy jeho nejbližšího okolí. Pokud se demenci chcete vyhnout, je více než nutné zahájit včas správnou prevenci.

S tím, jak má taková prevence vypadat, přišli nyní vědci z Lancet Institutu, zabývající se vznikem a léčbou tohoto onemocnění. Ti sestavili 14 bodový seznam rizikových faktorů, kterým je nutné se vyhnout.

„Mnoho lidí po celém světě má za to, že demence je nevyhnutelná. Jenže není. Naše zpráva shrnuje, že šance na to, aby se nemoc nerozvinula nebo aby se potlačila na svém počátku, jsou obrovské,“ uvedl Gill Livingston, vedoucí autor studie pro The Guardian.

A o jaké faktory vlastně jde? Nižší stupeň dosaženého vzděláni, ztráta sluchu, vysoká hladina zlého neboli LDL cholesterolu, špatné duševní zdraví, velmi nízká nebo nulová fyzická aktivita, náhlé poranění mozku, diabetes, kouření, vysoký krevní tlak, příliš vysoká tělesná hmotnost, nadměrná konzumace alkoholu, sociální izolace, špatné životní prostředí a špatný stav očí.

Odhalíte auto?

Pokud těchto 14 rizikových faktorů odstraníte z vašeho života, máte podle vědců z Lancet institutu obrovskou šanci se demenci zcela vyhnout. V opačném případě její vznik podporujete.

„Rovněž je velmi zásadní zdůraznit, že zatímco máme silnější důkazy než dřív o tom, že dlouhodobější vystavování se riziku s sebou nese větší následky… není nikdy ani příliš brzy, ani příliš pozdě,“ dodal pro The Guardian Gill Livingston.

Autoři studie zdůraznili, že každý z těchto faktorů jsme schopní si ohlídat. Je tedy v naší moci, jak naše zdraví bude vypadat. Mimo to je nutné zdravě jíst a pravidelně se hýbat.

Účinnou prevencí demence je ale podle odborníků také mentální trénink, který však musí splňovat jednu zásadní podmínku. Nesmí být příliš snadný. Je tedy nutné neustále navyšovat jeho obtížnost.

Je to stejné jako jakýmkoliv jiným tréninkem. Vše, co nám zevšední, pro nás i naše svaly přestává být výzvou. To platí také v případě mozku. Pokud vám na vašem mentálním zdraví záleží, můžete s prevencí začít hned. Třeba tím, že si vyzkoušíte náš hlavolam.

V něm jde o jediné. Najít na našem obrázku skryté auto. Jen tak máte šanci procvičit všechny mozkové závity a získat titul Sherlocka. Zvládnete to?

Pokud jste jej našli, gratulujeme. Pokud ne, podívejte se na obrázek níže, kde máte auto vyznačené.

close info Pinterest zoom_in Vidíte ho?

