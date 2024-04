Hlavolamy jsou skvělým a jedinečným způsobem, jak potrápit svou mysl a samozřejmě zlepšit kognitivní schopnosti. Ať už jde o luštění kódu nebo hledání skrytého předmětu, hlavolamy jsou cvičením pro mozek i naši pozornost.

Záhadné hlavolamy

Dnes vám představujeme hlavolam, který více než co jiného prověří váš smysl pro detail. Je jím odhalení falešného pasu, které však musíte stihnout za pouhých 5 vteřin. Troufnete si na to?

Pokud jste kývli na výraz souhlasu, zadívejte se na náš obrázek. Před vašima očima máte tři pasy. To by asi nebylo nic divného, pokud by však jeden z nich nebyl falešný.

Na vás samozřejmě je odhalit, který ze tří pasů to je. Jdete do toho? Pokud ano, nejprve si nastavte časovač svých hodinek na požadovaný čas. Ještě než ho zapenete, soustředěně se na náš obrázek podívejte.

Pak už na nic nečekejte a hurá do práce. Máte na to opravdu málo vteřin, proto se snažte nevynechat jediný detail.

Všímejte si jakýchkoli nesrovnalostí nebo odlišností, které by mohly být znamením, že se jedná o padělek. Každá vteřina se počítá, proto se soustřeďte a důvěřujte svým instinktům.

Ve chvíli, kdy časovač vašich hodinek odbije poslední vteřinu, hledat přestaňte. Zvládli jste to? Pokud ano, patří vám obrovská gratulace. Do 5 vteřin to totiž zvládne jen skutečný frajer.

Falešný pas

Vaše bystré oko a rychlé myšlení prokázaly schopnost odhalit ty nejmenší odlišnosti v poměrně velkém množství informací.

Který pas je falešný ? Tři zajímavé hádanky, které prověří vaše LOGICKÉ DOVEDNOSTI:

Pokud jste ale falešný pas objevit nezvládli, nebojte. My pro vás máme řešení. Někdy je klíčem k vyřešení hádanky trpělivost a vytrvalost.

Ty jste možná měli, ale času rozhodně nebylo na zbyt. Proto vám řešení ukážeme. Poznávací znamení falešného pasu se skrývá v pozadí fotografie. Zatímco pravé pasy mají obvykle za podobiznou subjektu hladké pozadí, pas uprostřed snímku se od této normy poněkud odchyluje.

Jeho pozadí není jednotné, respektive, za fotkou horní části těla je lesní krajinka. Ta se ale na pasových fotkách nikdy vyskytovat nemůže. Právě tato anomálie je signálem, že se jedná o padělaný doklad.

Náš hlavolam je nejen zábavnou kratochvílí. Slouží jako cvičení pro mozek, ve kterém je důležitý smysl pro detail. Těch bychom se měli všímat také v našem každodenním životě. Ať už jde o zkoumání dokumentů, řešení problémů nebo rozhodování, všímavost a důkladnost mohou mít velký význam.

Studie prokázaly, že pravidelné trénování mozku pomocí hádanek a hlavolamů má celou řadu kognitivních benefitů. Jsou jimi zlepšení paměti i schopnosti řešit problémy a samozřejmě zvýšení pozornosti.

Ať už jste tento hlavolam zvládli nebo ne, tak či tak vám patří gratulace. Šli jste do toho a to se počítá. Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

