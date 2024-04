Pokud si myslíte, že máte výjimečný intelekt a analytické schopnosti, pak jste se ocitli na správném místě. Vyzkoušet si můžete náš hlavolam. Na jeho rozluštění ale musíte být obzvláště chytří.

Záhadný hlavolam

Hádanky a hlavolamy jsou skvělým způsobem, jak se zabait ve chvílích nudy. Jsou ale také nástrojem pro zlepšení koncentrace a kognitivních schopností.

Příkladem je i náš obrázek. Na něm jsou vyobrazené sklenice ve třech sloupcích. V posledním z nich se nachází jedna opuštěná sklenice, u které je potřeba dopočitat výšku. Troufnete si na to?

Pokud jste milovníci podobných hlavolamů, pak na nic nečekejte a hurá do toho. Než ale začnete, nastavte si časovač hodinek na 10 sekund. Pak se na obrázek soustředěně zadívejte a pusťte se do práce.

Čeká vás opravdová výzva, která oddělí génie od ostatních. Toto intelektuální bádání totiž kromě analytických schopností vyžaduje rychlé jednání a samozřejmě znalost matematiky.

Jen tak se můžete dobrat výsledku tohoto záhadného hlavolamu. Hlavolamy jsou více než jen pouhý zdroj zábavy. Protáhnete díky nim všechny mozkové závity.

Hlavolamy navíc přinášejí našemu mozku nesčetné množství benefitů. Od posílení kritického myšlení až po zbystření pozornosti. Dnes tu pro vás máme hlavolam, který posune hranice vaší inteligence.

Výška sklenice

Prohlédněte si pozorně obrázek. Co vidíte? Sklenice, které jsou uspořádané ve třech sloupcích. V prvním a druhém je několik sklenic na sobě. V posledním stojí sklenice sama.

Jakmile časovač spustíte, na nic nečekejte. Každá sekunda je drahá. V okamžiku, kdy časovač odbije poslední vteřinu, přestaňte počítat. Pokud jste výšku sklenice vypočítali, pak vám gratulujeme.

Těm, co to zvládli, patří skutečný potlesk. Jste frajeři. Většina lidí to totiž nedá. Těm, co se s touto úlohou poprat nedokázali, nezoufejte. I vy se řešení dozvíte.

My ho pro vás totiž máme a nyní vám řešení odkryjeme. V uspořádání sklenic rozeznáváme dvě odlišné sady. První sada se skládá z pěti sklenic, z nichž jedna je větší než ostatní. Druhá sada se skládá ze dvou sklenic, z nichž každá má jinou velikost.

K rozluštění hlavolamu použijeme matematiku. Hodnotu větší sklenice označme jako "x" a hodnotu menší sklenice jako "y". Na základě těchto údajů zformulujeme dvě rovnice: x + 4y = 34, x + y = 19.

Řešením rovnic získáme hodnotu "y", která je 5. Číslo 5 představuje velikost menší sklenice. Dosazením této hodnoty zpět do rovnice zjistíme, že hodnota větší sklenice ("x") je 14.

Ať už jste hlavolam vyřešili sami nebo spolu s námi, patří vám pochvala. Víme, že to nebylo snadné. Přesto jste se pokusili jej vyřešit. Tím jste procvičili mozek, aby to pro příště bylo lepší.

