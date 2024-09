Zdraví mozku je nedílnou součástí spokojeného života, Vitalita mozku slouží jako prevence degeneratviních onemocnění, které sužují velkou část světové populace. Aby byl váš mozek výkonný, zkuste si náš hlavolam.

Pro bystré mozky

Ne nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče. To v jistém ohledu platí také pro zraví našeho mozku. Orgánu, který žádným jiným nelze nahradit.

Aby byl náš mozek po dlouhé roky vitální, je tedy nutné se o něj náležitě starat. Pomoci vám mohou nejrůznější mozkové hry, které nenechají jediný mozkový závit nečinným.

Právě mozkové hry jako hádanky a hlavolamy nám pomáhají zlepšit nejen kognitivní funkce, ale slouží jako jedinečná prevence demence a dalších chorob s ní spojených.

To ale není všechno, co od pravidelného hraní těchto her můžeme očekávat. Mentální cvičení nás nutí k sociální interakci, která je taktéž pro zdraví mozku klíčová.

Laicky řečeno to znamená, že hádanky nepatří mezi individuální aktivity. Ba naopak slouží k tomu, abychom se díky nim potkávali s novými lidmi a nechali se obohacovat jejich vědomostmi.

Za pomoci zápalky

Odborníci na zdraví mozku se shodují, že pravidelná sociální interakce je tím nejlepším způsobem, jak udržet mozek aktivní a nenechat ho za žádnou cenu zlenivět.

Optické iluze, které vám zamotají hlavu:

Řešení hádanek a hlavolamů si často žádá týmovou spolupráci. Tím zlepšíte nejen sociální dovednosti, ale vyhnete se možné sociální izolaci.

Kromě toho pak zlepšíte běžné dovednosti, které by každý z nás měl ve svém životě zvládat na výbornou.

Na mysli máme především komunikaci, strategické myšlení, logiku a celkovou schopnost řešit problémy. Hádanky a hlavolamy ale přinášejí ještě další významný benefit.

Slouží jako místo, kde se setkávají různé generace, které se díky tomu mohou sbližovat. Mohou to být například prarodiče, kteří tak naleznou bližší vztah se svými vnoučaty.

Ověřit si to můžete s naším hlavolamem pro bystré mozky. V něm jde o vytvoření čtverce pohybem 1 zápalky. Stihnout to musíte v časovém limitu 8 sekund. Má to však chyták. Čtverec tam dávno je. Vznikl v místě, kde se zápalky kříží. S žádnou z nich tak není zapotřebí hýbat.

