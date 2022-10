Hlístoun: Obří mořský had předpovídá zemětřesení. Vědci to skutečně potvrdili

Natálie Borůvková

Záhadný hlístoun.

Foto: Dotted Yeti / Shutterstock

Pozorování vzácného hlístouna červenohřívého vyvolalo v Japonsku obavy z dalšího zemětřesení nebo vlny tsunami. Pověře dali nakonec za pravdu i vědci, když záhadného mořského hada blíže prozkoumali.

Dva vzácní hlístouni, které vyplavilo moře na břehy Japonska, vyvolali mezi lidmi strach a paniku.

Obří mořský had předpovídá zemětřesení

Právě tento živočich vyvoval v Japonsku obavy z přírodní katastrofy. V místní kultuře je totiž mýtem. Nejprve byl jeden hlístoun vyplaven na pobřeží zálivu Toyama. Ten měřil úctihodných 3,2 metru. Druhý byl objeven v přístavu Imizu a měřil 4 metry. Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru může však tento hadovitý mořský tvor dorůstat délky až 20 metrů.

Záhadný hlístoun je sumec, jež žije v hloubce 200 až 1 000 metrů, má stříbřitou kůži a červené ploutve. Jedná se o nejdelší kostnatou rybou světa.

V Japonsku je hlístoun známý jako "Namazu". Podle tradičních lidových pověstí je považován za "Ryugu no tsukai", což v překladu znamená "Posel z paláce mořského boha". Namazu je považován za jednoho z "jo-kai", mytologických tvorů, kteří jsou posli zlých zpráv. V tomto případě katastrof. Legenda praví, že ryby samy vystupují na povrch pláže, aby vyslaly varování před nepředvídanými katastrofami, jako je zemětřesení nebo tsunami. Lidé věří, že kdykoli se ryby objeví na japonských plážích, znamená to, že se blíží silné podmořské zemětřesení.

Pověře dali za pravdu i vědci

Hlístoun červenohřívý žije ve značně neznámém ekosystému oceánské mezopelagické zóny. Tedy pod hladinou. Ačkoliv samu pověru vědci zpochybnili, na druhou stranu se shodli, že něco na ní přece jen bude. "Neexistují žádné vědecké důkazy, abychom tomu věřili. Nemůžeme však tuto možnost ani stoprocentně vyvrátit," řekl správce akvária Uozu Kazusa Saiba.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Přesto existuje důvod, proč má tato ryba v Japonsku pověst špatného znamení nebo zkázy. V roce 2010 bylo hlášeno, že na japonské pobřeží vyplavilo moře nejméně tucet hlístounů. O pár měsíců později pak byla japonská Fukušima zasažena zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy škály. Právě toto zemětřesení pak vyvolalo gigantickou vlnu tsunami, při které zahynulo přes 15 894 lidí a přibližně 2 500 lidí se stále pohřešuje.

Podobně byla tato ryba spatřena u pobřeží i v jiných částech světa. V červenci 2015 byl na ostrově Santa Catalina u jižního pobřeží Kalifornie uloven živý hlístoun. Šlo již o třetího hlístouna, který byl za 19 měsíců spatřen ve vodách kolem ostrova.

Ačkoliv vědci nevěří, že by sám tento mořský had působil přírodní katastrofy, to, že se na místech zemětřesení a tsunami často objevuje, minimálně budí respekt.

