Jsou ženy chytré a pak ty, které spoustu věcí nedomýšlejí. Někteří je nazývají méně chytrými. Občas totiž v jednání s nimi potřebujete pořádnou dávku trpělivosti. Podívejte se, na které byste si měli dát pozor.

Říct o někom, že je hloupý, je hloupé. Přesto bývají někteří lidé, vzhledem k jejich chování, považováni za méně inteligentní. Komunikace s nimi občas bývá celkem problematická a docela často působí potíže. Tentokrát to „schytaly“ ženy. Pokud jste mezi těmi, na které by si ostatní měli dát pozor, nic si z toho nedělejte. Určitě máte jiné kvality.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beranky sice oslňují své okolí sebedůvěrou a otevřeností, ale pokud jde o intelektuální témata a chytré debaty, rozhodně to není nic pro ně. Ostatně, místo, aby si vzaly třeba knihu, jdou se raději bavit. A když už se přece jenom nechají vtáhnout do nějaké diskuze, obvykle se nese v duchu praktických informací, jež se jim mohou při různých příležitostech hodit.

Beranka je horlivá a impulzivní. Často jedná stylem, co na srdci, to na jazyku. Stejně tak obvykle nepromýšlí své kroky a je známá ukvapeným jednáním. Pokud na nějakém vedoucím místě narazíte na ženu, může to být Beranka. A víte proč. Umí vést lidi. Je to přesně ten typ člověka, který kolem sebe shromáždí inteligentní jedince a pak se za ně postaví. Se svým sebevědomím toho dokáže hodně i přesto, že poslední kniha kterou nejspíš četla, byla povinná školní četba.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

V první řadě je třeba připomenout, že Rak je cíťa. Tohle emocemi nabité vodní znamení raději dává přednost svým citům a intuici, než aby hledalo logický výklad určitých situací a událostí. Račice vás polituje, postará se o vás, nabídne rameno, na kterém se můžete vyplakat, ucho, do kterého se můžete vypovídat. Jenže místo logického zhodnocení toho, co se vám stalo, ve vás spíš svým emocionálním projevem vyvolají další vztek.

A pokud projevíte nad jejich zahlcující emocionální péčí nelibost, budou to Račice brát jako útok na svou osobu. Přece vám chtěly jenom pomoct a vy na ně takhle. Jejich reakce se navíc neobejde bez nepěkných urážek. Byť jimi hýbou emoce, často mohou být hodně necitlivé. Tak pozor na ně.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Stejně jako Beranky, i Lvice oplývají značnou sebedůvěrou a energií. Občas se rády spoléhají na svůj instinkt, což obvykle vede k impulzivním rozhodnutím. Co se jim rozhodně nedá upřít, je jejich schopnost komunikace, díky níž dokážou ostatní skvěle motivovat a přesvědčovat. Až sem se to zdálo hezké. Odtud to začíná být hloupé.

Milé Lvice, hlavní roli v dojmu, že vaše maličkost je poněkud chudá duchem, jednoznačně hraje vaše ego. Jste tak posedlé dominantním chováním, které ve vás vyvolává pocit moci, až působí spíš hloupě a nedospěle. Jenže vy byste pro trochu pozornosti zkrátka udělaly cokoliv. Nezdá se vám takový postoj zcela zbytečný? Ve své sebestřednosti nějak zapomínáte myslet a čím víc vaše ego bobtná, tím ze sebe děláte větší trdla. Znáte přísloví, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá? Možná by proto bylo lepší, kdybyste potlačila falešné ego, zahodila pýchu a začala se chovat normálně. Pak vám určitě bude fandit mnohem víc lidí.

