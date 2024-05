close info Dean Drobot / Shutterstock

Nedá se s nimi mluvit prakticky o ničem. Dostat je do opery, divadla, nebo alespoň do kina je nadlidský problém. Občas připomínají mimozemšťany, co omylem zabloudili na naši planetu a neví, jak zpátky. Tohle jsou nejhloupější muži podle znamení zvěrokruhu.

V první řadě je třeba říci, že každé znamení zvěrokruhu disponuje jedinečnými vlastnostmi, takže zatímco někdo se lépe přizpůsobuje novým situacím, je mistr rychlých rozhodnutí, další třeba vyniká v kreativním přístupu k životu. I když se o některých znameních zvěrokruhu říká, že nejsou právě nejostřejší tužky v penále, je důležité si uvědomit, že jedna věc je inteligence a druhá selský rozum, tedy schopnost poprat se s životem zcela přirozeným způsobem, bez pouček a jedniček na vysvědčení. Rak (22. 6. – 22. 7.) Znamení Raka bývá často považováno za nejméně inteligentní. Ale pozor, důvodem není špatná známka z matematiky, fyziky nebo dějepisu, ale něco úplně jiného. Lidé narození ve znamení Raka totiž po většinu svého života činí nelogická rozhodnutí. Jak je to možné? Jsou to citlivky, které o věcech zbytečně přemýšlejí. Nad logickým řešením problému pak snadno zvítězí emoce. Nemluvě o impulzivním chování, jež obvykle vede ke špatným rozhodnutím. Citově založený Rak se řídí spíš srdcem než hlavou. Díky tomu pak takoví lidé bývají častým terčem zneužití. Pokud stojí před rozhodnutím na základě reálných faktů, které jsou diametrálně odlišné od jejich citového rozpoložení, jsou zmatení. close Magazín Velký horoskop lásky na květen pro všechna znamení: Komu zahoří srdce a koho opustí partner? Pokud se ukáže, že Rak šlápl ve své volbě vedle, a to hodně, bere takové rozhodnutí jako fakt a přijme ho, což je samozřejmě ve většině případů špatně. Milé dámy, pokud máte doma Raka, pořídily jste si citlivého chlapa, jenom s tím logickým přístupem k životu mu musíte občas pomoct. Lev (23. 7. – 22. 8.) Jste překvapené? Jak se pán tvorstva, sebevědomý a vášnivý Lev s přirozenými vůdčími schopnostmi může ocitnout na takovém „pranýři“? Velice snadno. Asi netřeba připomínat, že lidé narození ve znamení lva milují pozornost a k životu potřebují obecenstvo. A to je právě ten problém. Lev v honbě za úspěchem a pozorností často nemyslí a dělá jednu hloupost za druhou. Kromě toho lidé narození ve znamení Lva často dají na názory ostatních. Na tom by asi nebylo nic špatného, kdyby ovšem jejich úsudek nebyl lepší. Tenhle přístup v jejich životě pak logicky spouští další chyby. Potíže jim v životě dělá i jejich impulzivnost. Nepřemýšlejí dvakrát a snadno urazí hloupým slovem. Bohužel jim často nedochází, jak moc se ve svém konání mýlí. Milí Lvi, zkuste se někdy zamyslet nad svým chováním malého rozmazleného dítěte, které se vztekle válí po podlaze, protože nedostalo bonbon. Věřte, že se uleví nejenom vám, ale i vašim blízkým. Beran (21. 3. – 20. 4.) Lidé narození ve znamení Berana patří mezi jedince, kteří jsou sice chytří, ale současně hloupí. Přesněji řečeno, když se rozdávala emoční inteligence, Beran se někde bavil. Proto snaha o domluvu s Beranem připomíná spíš výstup na osmitisícovku, protože u ní taky nevíte, jestli dojdete až na vrchol. Díky své ohnivé povaze bývá Beran agresivní, špatně zvládá konfrontující situace a nemyslí na následky. Je to impulzivní, neklidný člověk, který se neobtěžuje analyzovat problém a tak logicky udělá chybný krok. Koho si myslíte, že z nastalé situace obviňuje. Sebe určitě ne. Takže drazí Berani, chtělo by to se zapsat do kurzu zvládání agresivity a analytického myšlení. Možná s vámi pak někdo vydrží i delší časové období. Zdroje: ratgeber.bunte.de, www.astroswamig.com close Magazín Jestli jste se narodila v tomto znamení, jste pro ostatní záhadná a nečitelná, a tím velmi přitažlivá video

