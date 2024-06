Hluchavka se v lidovém léčitelství používá už po staletí. Málokdo však ví, že tato bylina, která roste téměř všude, má blahodárný vliv na ženské pohlavní orgány. Pokud procházíte právě menopauzou, zpozorněte, tohle se vám bude hodit.

Existuje více druhů hluchavek. Odlišují se od sebe barvou svých květů. Nejvíce se u nás vyskytuje hluchavka bílá, kterou najdeme běžně růst kolem domu, podél cest, na mezích, v křovinách nebo u lesa.

Zahrádkáři ji považují sice za plevel, ale její výjimečné schopnosti by se neměly podceňovat. Hluchavky připomínají vzhledem kopřivy. Na rozdíl od nich na sobě nemají žahavé chloupky, které po kontaktu s pokožkou pálí a štípou.

V naší přírodě se můžeme setkat s hluchavkou bílou, skvrnitou, nebo růžově kvetoucí hluchavkou nachovou. Dříve k těmto bylinkám patřila ještě hluchavka žlutá, ale ta byla vyřazena z rodu hluchavkovitých pro odlišný typ květu.

Žluté hluchavce se přezdívá pitulník a její účinky jsou podobné jako u ostatních hluchavek. Proto si ji můžete nasbírat také a připravit si z ní vynikající čerstvý čaj. Léčivka nemá žádné vedlejší účinky, mohou ji i těhotné a kojící ženy.

Ženská bylinka

Extra pozornost si zaslouží hluchavka bílá, která má blahodárné účinky na ženské tělo. Až 50 centimetrů vysoká léčivka roste po celé Evropě a Asii. Právě v Číně a Japonsku se běžně používá nejen v kuchyni, ale i farmacii.

Obsahuje totiž bioaktivní a slizové látky, katechinové třísloviny, kyselinu chlorogenovou a rozmarýnovou, biogenní aminy a iridoidní glykosidy. V dobách hladu a nouze se naučili lidé v asijských zemí využívat jejích zdravotních přínosů.

Vedle pozitivního vlivu na dýchací cesty a trávení významně ovlivňuje ženský cyklus a orgány. Je vynikající na gynekologické potíže všeho druhu, zmírňuje bolestivou menstruaci, ovlivňuje nadměrnou plynatost a celkové trávení.

Doporučuje se těhotným ženám, čerstvým maminkám po porodu a při kojení. Schopnosti této bylinky jsou velmi jemné a šetrné. Bílá hluchavka harmonizuje ženský organismus i v období menopauzy. Pomáhá při této velké hormonální změně.

Sběr a sušení

Hluchavky začínají kvést už od dubna a můžete je sbírat až do října. Na sběr se vydejte někam do přírody, kde mají hluchavky ty nejlepší podmínky. Sbírá se květ bez zelených kalíšků, což je docela piplačka, jak se říká. Vhodné je ukládat je přitom do uzavíratelné nádoby, aby se nepomačkaly.

Příprava nálevu

Na přípravu čaje použijte 1 vrchovatou lžičku sušených květů zalijeme 250 ml vroucí vody. Louhujeme cca 10 min a následně scedíme. Denně si můžeme dopřát 1-2 šálky, které budete po doušcích popíjet.

Čaj má světlou barvu a příjemné aroma. Je přirozeně nasládlý, proto chutná bez doslazování i dětem. Pokud máte potíže se spánkem, vyzkoušejte do nálevu přidat listy sušené meduňky, třezalky nebo dobromyslu.

Sedací koupel

Během klimakteria trápí mnoho žen gynekologické potíže různého druhu. Hluchavka pomáhá tyto problémy citlivě řešit a harmonizuje vnitřní prostředí ženských pohlavních orgánů. V případě zmíněných zdravotních problémů pomůže koupel.

Můžete si napustit vanu nebo něco menšího, do čeho si lze pohodlně sednout. Připravte si příjemně teplou vodu a přidejte do ní nálev. Ten nachystáte z dvou polévkových lžic bylin, nejlépe čerstvých květů. Ty zalijete 500 ml horké vody.

