Mohou ovládat exaktní vědy, hovořit několika jazyky, ale jejich nelogické životní kroky z nich dělají hlupáky. Často dovolí, aby jim vnější okolnosti zatemnily mozek. Řeč je o Lvech, Racích a dalších dvou znameních, kterým to v běžných činnostech zas tak moc nepálí.

Také míváte někdy pocit, že dotyčný, se kterým se snažíte na něčem domluvit, moc rozumu nepobral? To se občas stává, že se s druhou stranou nenajdete společnou řeč, protože zvolené téma není její šálek kávy. Neznamená to ale, že musí být nutně hloupý celkově.

Přesto je žití s některými lidmi v tomhle ohledu problematické. Jde o to, že být chytrý neznamená jen „být chytrý“. Ale záleží i na tom, jak se dokážou přizpůsobit novým životním situacím, rozhodovat se nebo řešit problémy, které je potkají. Často totiž udělají kroky, které se negativně dotknou i vás...

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Znamení Raka bývá často považováno za nejméně inteligentní. Důvodem rozhodně není fakt, že by Raci třeba neuměli fyziku nebo bojovali s matematikou. Jejich Achillovou patou jsou nelogická rozhodnutí. Oni totiž o věcech tak moc přemýšlejí, až se utopí ve všudypřítomných emocích. Často jednají impulzivně, věci nepromýšlejí a výsledek je pak k ničemu. Zajímavé na tom je, že i přes katastrofální důsledky bývají se svou volbou obecně spokojeni. Tak to je opravdu hloupé...

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Když se rozdávalo sebevědomí, zrozenci ve Lvu si šli přidat dvakrát. S další porcí energie se ve společnosti stávají přirozenými vůdci. Potřebují pozornost druhých, a také ji na sebe strhávají. Jsou pro ni ochotni udělat všechno možné, takže občas i hloupost. Navíc se často nechávají strhnout názory ostatních, které ne vždy bývají příkladné. Jdou do akce, aniž by přemýšleli nad následky. Zkuste je zastavit a dočkáte se mnohdy agresivní reakce. Na druhou stranu o svých chybách přemýšlejí a snaží se z nich poučit.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Jestli se někdo umí pořádně patlat v neúspěších, které kdy zažil, pak je to rozhodně Býk. Tyhle věci si bere až moc osobně, pořád o nich přemýšlí a nechává se jimi negativně ovlivňovat. Občas je z řešení problémů tak vystresovaný, že reaguje nelogicky. Býk je sice praktický člověk, ale nehýří zrovna nápady nebo kreativitou. V zaměstnání se mu daří spíš díky tvrdé práci a podpoře rodiny a přátel, než že by tam předváděl svou inteligenci.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Jsou lidé, kteří jsou sice možná chytří, ale ne inteligentní. Zní to zvláštně, ale přesně do téhle kategorie spadá Beran. Obecně platí, že Berani neberou život zas tak moc vážně a díky své ohnivé povaze dokážou být celkem dost agresivní. Když něco chtějí, buší hlavou do zdi a nepřesvědčí je ani fakt, že všichni ostatní si myslí něco jiného. Jak myslíte, že to dopadne? Impulzivní Beran neodhadne důsledky svých činů a malér je na světě. On nepřemýšlí, rovnou koná. Není to hlubokomyslný intelektuál či bůhvíjaký myslitel.

zdroj: www.astroved.com, astrotalk.com