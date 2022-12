Na brazilské pláži byl nalezen doslova děsivý nález. Hnát s pěti prsty vyplavený z moře se stal hitem internetu. Tipnete, co to může být?

Nalezený hnát nejprve vyděsil jeho nálezce a následně i všechny, jež ho viděli. Co je ale skutečně zač?

Nalezen byl manžely při běžné procházce, když ležel ledabyle zahrabán v plážovém písku. Podle nálezců vypadal "jako ruka mimozemšťana". A tak se vědci pustili do práce, aby přišli této "pětiprsté" záhadě na kloub.

Leticia Gomes Santiago a Devanir Souza byli svým nálezem doslova otřeseni. Vůbec netušili, o co jde. Když Leticia podivný pařát vyfotila a dala na sociální sítě, všiml si fotky Eric Comin, biolog, který, jak se zdá, učinil této virální mimozemské záhadě stopku. Podle něj totiž nejenže pochází z tohoto světa a ne odjinud, ale navíc je také jasně identifikovatelná.

Patří kytovci. Vodnímu savci, mezi které se řadí také velryby, delfíni nebo sviňuchy. Tito kytovci se vyznačují pětiprstou končetinou, která je umístěna v oblasti hrudníku. Jedná se o znak, který měli původní předchůdci kytovců. A právě tato pentadaktylní končetina vyděsila i manželský pár během každodenní procházky. Nutno dodat, že pro ty, kteří nejsou znalí biologie, může skutečně vypadat děsivě.



Díky nálezu však pár zažil také svých pět minut slávy, neboť se fotografie nalezeného hnátu ihned stala virální senzací a hit internetu byl rázem na světě.

"Je obrovská. Nevíme, co je to za zvíře, a ještě hůř, jestli to není mimozemšťan," napsali manželé pod svůj post.

Podle vědců je tento hnát pravděpodobně delfíní. Vědci také vyzvali všechny případné příští nálezce, aby po nalezení podobného nálezu nechali vše tam, kde to nalezli a informovali příslušné úřady. "Vždy dáváme přednost ponechání kostí na pláži, aby nenarušovaly koloběh živin v ekosystému, uvedl Henrique Chupill, jeden z biologů zkoumající nález.

Ten také dodal: "Vždy, když se objeví nějaký vědecký nález, ho nakonec využijeme pro studie. Pokud se jedná o nedávno uhynulá zvířata, sbíráme je, abychom mohli provést nekropsii a určit příčinu smrti."

Důvodem, proč mají kytovci pětiprstou končetinu je, že se kdysi, miliony let zpátky, tito živočichové pohybovali po souši a voda byla místem, kde pouze lovili potravu. Tím se však postupně přeorientovali na úplné vodní živočichy.

Nález znamená pro výzkumníky další krok kupředu v poznání, jak vypadali dávní předkové těchto vodních kytovců.

