Ten malý kluk hrál syna Davida Hasselhoffa v populárním seriálu Pobřežní hlídka. Pamatujete si na něj? Jenže jeho dětství nebylo vůbec růžové. Teď otevřeně promluvil o drogových pádech i pobytu ve vězení. A jsme si naprosto jistí, že byste ho dnes nepoznali.

Propadl se až na dno, aby se znovu postavil na nohy. Takový je osud Jeremyho Jacksonona (43), která v seriálu ztvárnil malého Hobieho Buchannona. V novém dokumentu teď otevřeně promluvil o své závislosti a pobytu ve vězení „Jsme nemocní jen tak, jak nemocná jsou naše tajemství,“ říká.

Pro Jeremyho nebyl život zdaleka tak zábavný a slunečný, jak to vypadalo v seriálu Pobřežní hlídka. Dnes už bývalý herec byl obsazen do seriálu v pouhých 8 letech a díky slávě se už jako teenager se začal potýkat se závislostí. „Drogy mě dostaly do pořádného průšvihu,“ přiznává dnes s povzdechem. „Ale víte co? Vždycky je cesta ven. Teď, když se ohlížím zpět, jsem vděčný za každou překážku, kterou jsem musel překonat. Udělaly ze mě člověka, kterým jsem dnes.“

Moře závislostí

Jackson se v dokumentární sérii After Baywatch: Moment in the Sun otevřeně svěřuje se svým bojem s metamfetaminem. S hořkým úsměvem vzpomíná na okamžik, kdy ho David Hasselhoff, jeho seriálový otec, konfrontoval přímo na place. „David se na mě podíval tím svým pronikavým pohledem a zeptal se: 'Jeremy, ty hulíš trávu nebo co?' V tu chvíli jsem si pomyslel: 'Panebože, oni si myslí, že jsem jen nějaký zhulený puberťák.' Ale pravda byla mnohem horší,“ vypráví Jackson: „Když pět dní v kuse nespíte a jste na pervitinu, je to jako noční můra. A když vám někdo hledí do očí a ptá se, jestli jste v pořádku… chtěl jsem se hanbou propadnout.“

Přátelství navzdory démonům

Navzdory Jacksonovým problémům zůstali on a Hasselhoff blízcí. Jejich spojení bylo zřejmé už od chvíle, kdy Jackson přišel na konkurz na roli Hobieho. „Bojoval jsem za něj zuby nehty, i když proti němu stál mladý Leonardo DiCaprio. A víte co? Nikdy jsem toho nelitoval,“ svěřil se Hasselhoff. „David pro mě není jen kolega z natáčení. Je to můj druhý táta, mentor a přítel. I když jsem byl na dně, nikdy se mě nevzdal.“

Kromě Hasselhoffa Jackson udržuje blízké vztahy i s dalšími bývalými kolegy z Pobřežní hlídky. Zvláště blízko má k Nicole Eggertové (hrála Summer Quinn), která bojuje s rakovinou prsu. „Nicole je neskutečně silná žena. Viděl jsem ji projít tolika těžkými situacemi a vždycky se dokázala postavit na nohy. Je pro mě inspirací a důkazem, že s odhodláním se dá zvládnout cokoliv,“ říká Jeremy.

Cesta do temnoty a zpět

Eggertová stála při Jacksonovi i v jeho nejtěžších chvílích. V roce 2017 ho dokonce navštívila ve vězení, kde si odpykával trest za údajné zapojení do incidentu s bodnutím. „Můj život se rozpadal jako domeček z karet a já jsem se jen díval, jak to všechno mizí. Ale právě v té tmě jsem našel sílu znovu se postavit.“

Na otázku, proč souhlasil s účastí v dokumentární sérii, která otvírá staré rány, Jackson odpovídá: „Víte, moje minulost není žádné tajemství. Vždycky říkám, že jsme nemocní jen tak, jak nemocná jsou naše tajemství. Tímhle dokumentem chci pomoct ostatním. Ukázat jim, že i když spadnete až na dno, vždycky existuje cesta nahoru.“

Nový začátek

Dnes se soustředí na své podnikání, rozjel projekt s názvem Jeremy Jackson Fitness. „Není to jen o cvičení a dietách, ale i o celkové transformaci - těla i duše. Sám jsem si prošel peklem závislosti, depresí a úzkostmi. Teď chci pomáhat lidem, kteří bojují s podobnými démony,“ vysvětluje. „Dostal jsem se do skvělé fyzické formy, ale uvědomil jsem si, že když zanedbáte duševní a duchovní stránku, celá ta krásná fasáda se může rychle zhroutit. Proto se snažím lidem ukázat, jak důležité je pracovat na všech aspektech svého já - na těle, mysli i duchu.“

Dnes má plnovous, ostré rysy, vypracované tělo. Jen stěží byste v měn hledali toho malého kluka, nebo drogovou trosku. „Jsem v remisi. To znamená, že každý den bojuji s chronickou závislostí, která by mě mohla zabít. Ale díky podpoře blízkých, tvrdé práci na sobě a víře v lepší zítřky jsem tady. A jsem odhodlaný využít svou druhou šanci naplno.“

