Vědci pátrají po podezřelých pololidech z džungle. Možná přežili z pravěku

Žijí hobití lidé na Floresu dodnes?

Na indonéském ostrově Flores se možná stále vyskytuje jeden z našich dávných předků, tak zvaný "hobití" člověk. I když se nám to zdá jen těžko uvěřitelné, skutečně existují svědectví, a dokonce i záběry něčeho, co by mohlo být Homo floresiensis.

Je možné, že by kdesi v indonéských lesích mohl stále žít dávný lidský druh? Pravdou je, že někteří místní obyvatelé stále vyprávějí o zvířeti, které vypadá jako člověk. Ale člověk to není. Nejedná se jen o místní obyvatele, kteří by mohli být ovlivněni příběhy a místními legendami. Jedním ze stoupenců tohoto názoru je i významný antropolog Gregory Forth. Ten tomuto spojení mezi ústní tradicí a zkamenělinami Homo floresiensis věnoval knihu nazvanou "Mezi opicí a člověkem".

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Návrat do minulosti?

Gregory Forth sám na Floresu žije a je v intenzivním kontaktu s obyvateli ostrova. Jejich studiu se již desítky let věnuje. I on věří, že zde opičí člověk, jehož sám nazval "opičákem", stále žije. A není jediný. Existují i záběry z kamer a další vědecké poznatky o tom, že Homo floresiensis, tedy tzv. hobití člověk měřící kolem 1,2 m, stále žije právě na tomto indonéském ostrově.

Podle ostatních antropologů to však nepřipadá v úvahu a podobné příběhy jsou často alegorií nebo způsobem interpretace přírodního světa. Jenže v případě hobitího člověka je tomu jinak.

Model lebky původního 'hobita' v proporcích k lidské ruce.

Nález hobití kostry

V roce 2004 totiž byla nalezena "hobití" kostra, což antropologický svět skutečně šokovalo. Nejen, že se jednalo o skutečně malou kostřičku, ale ukázalo se, že její nositel žil ve stejné době jako raně moderní lidé.

O "opici podobné člověku" místní poprvé slyšeli v 80. letech 20. století od lidu "Lio", obývajícího právě Flores. A právě sem se Gregory Forth přemístil, aby pátral po stopách tohoto záhadného lidského předka. Forth, který je nyní v důchodu, působil 30 let jako profesor antropologie na Albertské univerzitě, takže má o problematice široké znalosti.

"Jde o to, že je lidé popisovali jako zvířata, jako druh zvířat - mimochodem, ne jako lidi, ten rozdíl je pro ně velmi důležitý, stejně jako pro většinu lidí. Zároveň se jedná o tvory, kteří na rozdíl od jiných zvířat chodili vzpřímeně a jinak vypadali jako lidé, i když byli (nebo jsou) velmi malí a trochu chlupatější," říká.

Apeman (Opičí člověk) v podání místních

Místní obyvatelé jsou o existenci tzv. Apemanů, jak je nazývají, přesvědčeni. Spíše je ale řadí ke zvířatům než k lidem, zároveň jim přisuzují nadpřirozené schopnosti. Podle Forthe se to však týká i dalších zvířat na ostrově, želv, krabů i dalších druhů opic. „Tvrzení, že některé druhy mají nadpřirozené schopnosti, tedy neznamená, že neexistují jako fyzické, přírodní bytosti,“ dodává Forth, který je však sám přesvědčen o tom, že Homo floresiensis skutečně na ostrově žije. „Podle důkazů, které mám k dispozici, a podle rozumu, logiky atd. je nejlepším vysvětlením, že jsou (tito Apemani) potomky Homo sapiens, homininů. Je samozřejmě na každém, zda tomu chce věřit, nebo ne,“ říká.

Svůj názor navíc zakládá na vědeckých principech a metodách. Ty se nám mohu zdát sice laické, ale evidentně fungují. „Je to metoda Sherlocka Holmese - projdete všechna možná vysvětlení, jedno po druhém vyloučíte podle důkazů a to, které zůstane, musí být správné, bez ohledu na to, jak nepravděpodobné nebo neuvěřitelné se může zdát. Tuto metodiku můžete trochu kritizovat, ale ve skutečnosti je to způsob, jakým funguje většina vědy," obhajuje své přesvědčení Forth. Více informací ve videu:

Lidských předků může žít více

Podle něj na ostrově dokonce mohou žít i další předkové moderního člověka. „Existují důkazy o homininech, ne Homo sapiens, ale o homininech starých milion nebo více než milion let. To dává dostatek času na vývoj a rozvětvení do několika různých linií. Floresiensis může být jen jedním z nich, v podzemí nebo v džungli mohou být objeveny další věci."

Dalším, kdo s teorií, že hobiti s chlupatým tělem a velkýma nohama na Floresu nevyhynuli, je antropolog Peter Brown. Vědci také v jeskyni Liang Bua, ukryté ve vlhké džungli, objevili dávné obydlí tohoto lidského druhu, malou lebku a částečnou ženskou kostru humanoidního tvora. Záhy se ukázalo, že Homo floresiensis, neboli hobití člověk, mohl existovat vedle moderního člověka Homo sapiens. Homo sapiens existoval na Zemi spolu s dalšími druhy homininů a vyvinul se přibližně před 200 000 lety.

Záhadou je, jak by se mohl tento prastarý hominin po tak dlouhou dobu před lidmi skrývat?

