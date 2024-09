Externí autor 22. 9. 2024 clock 3 minuty

Manipulace, zneužívání důvěry a narcismus jsou bohužel běžnou součástí mnoha mezilidských vztahů. Někteří lidé jsou však k těmto negativním vlivům náchylnější než jiní. Hvězdy vám prozradí, zda to nejste právě vy. Pokud patříte k těmto pěti znamením, měli byste být obzvláště ostražití.

Zažili jste někdy vztah, ve kterém jste se cítili ovládáni nebo využíváni? Pokud ano a patříte k jednomu z následujících pěti znamení zvěrokruhu, není to náhoda. Právě tato znamení totiž mají určité vlastnosti, které je činí atraktivními cíli pro manipulátory a narcisty. Pojďme se podívat na to, proč jsou tak zranitelní? A jak se bránit?

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Jak jistě dobře víte, Ryby jsou známé svou empatií, což z nich dělá snadný terč pro každého manipulátora. Jejich schopnost vcítit se do druhých je sice obdivuhodná, ale bývá snadno zneužita. Ryby mají tendenci vidět v lidech to nejlepší, jenže jejich ochota odpouštět a dávat druhé šance může vést k tomu, že zůstávají v toxických vztazích déle, než je zdravé.

Jak se bránit: Ryby, měly byste více důvěřovat svému instinktu a nebát se stanovit pevné hranice. Je důležité naučit se rozlišovat mezi skutečnou empatií a pouhým zneužíváním vaší dobré povahy.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy, ovládané Venuší, planetou lásky a harmonie, často upřednostňují mír a rovnováhu ve vztazích, a to i za cenu vlastního pohodlí a štěstí. Jejich touha po harmonii může vést k tomu, že přehlížejí varovné signály a přizpůsobují se přáním druhých, i když to jde proti jejich vlastním potřebám.

Jak se bránit: Váhy by měly pracovat na své asertivitě a uvědomit si, že občasný konflikt je zdravou součástí každého vztahu. Je důležité, aby se naučily stát si za svým názorem, i když to může vést k dočasné disharmonii.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Jsou známí svou emocionální hloubkou a pečující povahou, což je může učinit snadnými oběťmi pro ty, kteří chtějí využít jejich laskavost. Jejich silná potřeba bezpečí může vést k tomu, že se upnou na manipulátora, i když vztah je předem odsouzen k zániku.

Jak se bránit: Je důležité, abyste rozpoznali rozdíl mezi pečováním o druhé a sebeobětováním. Měli byste si uvědomit si, že vaše potřeby jsou stejně důležité (někdy i důležitější) než potřeby ostatních.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci - to je loajalita a vytrvalostí. Jenže může být jak jejich silnou stránkou, tak i slabostí. Jejich oddanost a neochota vzdát se může vést k tomu, že setrvávají v nezdravých vztazích dlouho poté, co by jiní již odešli. Manipulátoři mohou zneužívat jejich potřebu stability a jistoty.

Jak se bránit: Býci by měli pravidelně přehodnocovat své vztahy a nebát se změny. Je důležité, aby si uvědomit, že skutečná loajalita zahrnuje i loajalitu k sobě samému.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci jsou optimističtí dobrodruzi, kteří vidí v lidech a situacích jen to dobré. Tato pozitivní povaha je však činí zranitelnými vůči cílené manipulaci. Přirozený optimismus totiž často véde k naivitě a přehlížení červených vlajek. Často jsou okouzleni osobnostmi, které jsou typickými narcisty.

Jak se bránit: Střelci, je důležité, abyste si zachovali zdravou dávku skepticismu. Měli byste se naučit důvěřovat instinktům a nebát se zpochybňovat motivy druhých.

Zdroje: www.timesofindia.indiatimes.com, www.horoskopy.blesk.cz